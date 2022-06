Prosegue il rinnovo della CSI CLAI Imola: ingaggiata Ilenia Cammisa

Continua la fase di rinnovo della prima squadra di Csi Clai Imola con l’annuncio dell’acquisto di Ilenia Cammisa, schiacciatrice di 180 cm del 1995, proveniente dalla Polisportiva Due Principati di Baronissi (Salerno). È reduce da una stagione vissuta da protagonista con la maglia della squadra campana dove, giocando titolare, ha fornito un prezioso contributo alla promozione in B1.

Ecco le sue prime parole: “A Baronissi abbiamo giocato il campionato di Serie B2 conquistando la promozione vincendo il girone O. Io sono pugliese, di Altamura, e con la pallavolo ho girato l’Italia. La mia prima esperienza lontano da casa è stata a Bologna, con la maglia dell’Idea Volley. Un’esperienza meravigliosa che ricordo ancora con grande piacere e che mi ha fatto innamorare dell’Emilia-Romagna. Sono arrivata alla CSI CLAI tramite al mio procuratore e all’allenatore Nello Caliendo, che è stato il mio allenatore quando giocavo ad Arzano. Poi, grazie al legame che ho con l’Emilia quando ho giocato con Idea Volley, ho voluto raccogliere l’occasione per tornare. Inoltre, c’è la possibilità di giocare in B1 a buon livello. Mi sono sentita dire tante volte che questa è la categoria che fa per me, e perciò perché non provarci ancora?”.