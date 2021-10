Ritorno al PalaRuscello con vittoria per la Clai Imola

Ancora una buona seduta di allenamento percontro la formazione bolognese delche parteciperà al prossimo campionato di Serie B2, nel giorno del ritorno al PalaRuscello di Via Volta. Le ragazze di Fabio Ghiselli hanno portato a casa l’incontro dopo aver sofferto nelle fasi iniziali la spinta delle bolognesi, partite con ile capaci di toccare molti palloni a muro. Nella seconda parte del primo set Clai ha trovato alcuni buoni turni al servizio, riprendendo il set fino a vincerlo.

Dalla seconda frazione VTB è andata progressivamente calando, mentre Clai è riuscita ad alzare il proprio ritmo, rendendo agevole il 4-0 finale. In campo la squadra imolese è partita con Cavalli in palleggio, Gherardi opposta, Bughignoli e Ferrari in banda, Pedrazzi e Migliorini al centro, Pelloni libero. Nel secondo set sono poi subentrate Rizzo per Migliorini e Telarini per Pelloni, mentre nel terzo Carnevali ha sostituito Cavalli, Migliorini è tornata in campo al posto di Pedrazzi, e la coppia Taiani-Folli componeva la diagonale esterna.

Nel quarto set infine si è rivista Telarini. Va sottolineato tutte le ragazze del roster imolese si sono alternate tra campo e sala pesi, e quindi un po’ tutte hanno risentito del carico di allenamento. Il prossimo appuntamento nel programma di amichevoli è per oggi, domenica 3 ottobre, a Reggio Emilia per un triangolare contro Campagnola Emilia e Centro Volley Reggiano, formazioni che Csi Clai troverà nel proprio girone di campionato, e contro le quali Ghiselli si dice molto curioso di misurarsi per verificare stato di preparazione. Si tornerà poi al PalaRuscello mercoledì prossimo per ricevere la visita di Volley Club Cesena e si chiuderà ancora in casa domenica 10 contro Ozzano. Il tabellino del match: Csi Clai Imola – VTB Bologna 4-0 (25-23; 25-17; 25-13; 25-16)