Seconda trasferta e seconda vittoria per la Clai Imola: a Forlì un sofferto 3-2

Due vittorie su due in trasferta per un totale di 5 punti è il ruolino di marcia di questache si conferma squadra tenace e coriacea, capace di venir fuori da situazioni difficili. Non deve ingannare l’etichetta di neo-promossa che si porta dietro la, anch’essa reduce da un esordio con vittoria da tre punti in trasferta. Battaglia ci si attendeva e battaglia è stata alladi Forlì con Clai che si è trovata in difficoltà in più momenti dell’incontro, ma che ha sempre saputo tenersi ben stretta al match per poi venirne fuori grazie al mestiere delle squadre di consumata esperienza.

L’incontro è iniziato con il minuto di raccoglimento in memoria di Mahjubin Hakimi, la giovane pallavolista afgana uccisa dai talebani perché faceva sport senza indossare il velo. Per il primo derby della stagione Ghiselli parte con il sestetto composto da Cavalli in palleggio, Ferrari opposto, Bughignoli e Gherardi in banda, Migliorini e Rizzo al centro, Pelloni libero. La cronaca del match racconta che le padrone di casa comandano e vincono il primo ed il terzo set, mentre Clai fa suo il secondo senza dominare, ma rimanendo sempre davanti e controllando i tentativi di rientro di Forlì, ed il quarto set dove Forlì non riesce mai ed entrare in partita. Dal quarto set Ghiselli cambia assetto della squadra in campo con l’inserimento di Folli in banda e lo spostamento di Gherardi nel ruolo di opposta al posto di Ferrari.

Da segnalare anche il prezioso ingresso di Taiani al posto di Gherardi nel terzo parziale. Il quinto set si gioca sui nervi, e Clai dimostra di averli di migliore qualità. Forlì conduce fino al 10-7, ma deve soffrire la voglia di vincere di Imola che si sbaglia meno e si porta a casa due punti. Domenica prossima le ragazze di Fabio Ghiselli saranno chiamate ad un nuovo derby. Nel rinnovato PalaRuscello di Via Volta, alle 17:30 arriva il Volley Club Cesena, già affrontato in amichevole pre-campionato e battuto 3-1. I tre punti in palio daranno al match un sapore completamente diverso. Questo il tabellino dell’incontro:

Libertas Volley Forlì – Csi Clai Imola 2-3 (25-17; 20-25; 25-14; 15-25; 12-15)

Libertas Volley Forlì: Morolli E. 2, Mauriello 16, Morolli C 5, Gallo 9, Gardini 8, Bacchilega 18, Parenti 1, D’Aurea 1. All: Morolli

Csi Clai Imola: Pedrazzi ne, Taiani 3, Pelloni (L), Cavalli 3, Telarini (L) ne, Bughignoli 17, Folli 9, Migliorini 9, Carnevali, Gherardi 9, Ferrari 5, Rizzo 11. All: Ghiselli