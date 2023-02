Serie B1. VTB Bologna, coach Zappaterra già pensa alla prossima sfida con Ravenna

Come avviene puntualmente in ogni post-partita, coach Andrea Zappaterra ha commentato l’ennesimo successo della VTB Bologna, capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile. Nonostante la consueta calma che predica da inizio stagione, l’allenatore felsineo si è in parte sbottonato dopo la bella e convincente vittoria contro l’Angelini Cesena.

Ecco le sue parole: “Siamo partiti un po' contratti ma poi, appena ci siamo sciolti psicologicamente, abbiamo messo in campo un'ottima pallavolo. Abbiamo avuto una distribuzione equa del gioco, le giocatrici importanti le ho viste in palla ed abbiamo avuto un'ottima correlazione muro-difesa. Abbiamo difeso tanto, ricostruito bene e messo a terra tanti palloni decisivi”.

Non poteva mancare un accenno alla prossima sfida, quella contro la terza in classifica Mosaico Ravenna: “Sfida di domenica prossima? Sono tutte importanti, soprattutto perché Altino è dietro e bisogna tenerle lontane. Ravenna si è rinforzata prendendo Ortolani, che è una giocatrice dal passato illustre e che ha vinto dei titoli con la nazionale. Non conosco il suo stato di forma né se verrà schierata però, al di là della Ortolani, Ravenna è una formazione di primissima fascia. Sarà una partita difficile. Noi ci arriviamo in fiducia e spero che riusciremo ad interpretarla nel migliore dei modi".