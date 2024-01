Un bolognese in Slovenia: Alessandro Orefice è il nuovo ct della Nazionale Femminile

Le giocatrici della Nazionale di pallavolo femminile slovena dovranno affrontare due sfide fondamentali nei prossimi mesi. Tra il 17 maggio e il 16 giugno saranno di scena nella Golden European League, e ad agosto ci saranno anche le qualificazioni all'Europeo. Le ragazze si contenderanno le prime posizioni e un posto a EuroVolley 2026 sotto la guida di un nuovo allenatore, il 39enne Alessandro Orefice, coach bolognese che ha sostituito Marco Bonitta sulla panchina slovena.

"Prima dell'inizio del draft volevamo un selezionatore che dimostrasse voglia, ambizione e passione per il lavoro che svolge e con tutto questo Alessandro Orefice ci ha convinto maggiormente. Gestire la nostra Nazionale rappresenta per lui una grande sfida perché vede in essa un enorme potenziale. Gli obiettivi verranno fissati entro quadri realistici e sono sicuro che verranno raggiunti. L’associazione continuerà a fornire alla squadra nazionale condizioni adeguate per il lavoro e il progresso. Ci sono già abbastanza sfide e non posso che augurare ad Alessandro e alle ragazze tanto successo", ha dichiarato Gregor Humerca, segretario generale della Federazione slovena di pallavolo, in occasione della nomina ufficiale.

Orefice è già molto felice di lavorare con le pallavoliste balcaniche e ha deciso di sedersi su questa panchina per diversi motivi: "Ho deciso di guidare la nazionale slovena perché è una questione di collaborazione con un'associazione seria e di successo che ha obiettivi ben definiti e una mentalità pallavolistica che corrisponde molto bene alla mia. Penso anche che la Slovenia abbia molte buone giocatrici, a cominciare da quelle più esperte che militano nei campionati più forti del mondo, fino ad arrivare ad alcune giovani che hanno un grande potenziale per essere, almeno secondo me, le migliori in futuro. Il terzo motivo, che ritengo molto importante e che mi piace molto, è la mentalità e il duro lavoro che caratterizzano questa parte d'Europa, ed è per questo che voglio fare il mio prossimo passo in questo bellissimo Paese”.

Orefice ha iniziato il suo percorso da allenatore nel 2003 a Bologna e dopo un decennio di lavoro con i giovani, nel 2012 è diventato vice-coach del Forla Bologna. Ha maturato poi esperienza con le squadre francesi del Saint-Raphael e del Cannes, senza dimenticare l'Imoco Volley Conegliano. Tra il 2020 e il 2022 ha allenato il Pays D'Aix Venelles, e nel 2022 ha scelto uno dei club francesi di maggior successo, il Levallois Paris Saint-Cloud, con il quale ha conquistato il terzo posto in campionato. Tra il 2020 e il 2022 ha anche lavorato prima come vice allenatore della nazionale femminile estone.