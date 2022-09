Un Volley Team Bologna già in buona forma nell'amichevole con Montale

Dopo le prime tre settimane di preparazione fisica e tecnica è arrivato il momento per il Volley Team Bologna di misurarsi contro un avversario di tutto rispetto. Le emiliane sono state ospiti in casa dell’Emilbronzo 2000 Montale, formazione che milita nel campionato di A2 dopo la splendida promozione dell’ultima stagione. La formazione che milita in B1 ha avuto così la possibilità di verificare il percorso svolto fino ad oggi.

La prestazione del gruppo in quella che era la prima uscita del precampionato è stata importante e interessante, nonostante il risultato finale. Aguero e compagne si sono infatti imposte 3-1 dopo quasi due ore di gioco, dimostrando la differenza di categoria. La voglia di dimostrare rimane comunque alta, con lo sguardo fisso sulla prossima partita. Nel dettaglio si può esaminare con attenzione il tabellino del match, con Emanuela Fiore (17 punti), Virginia Ristori (15) e Rita Pavani (13) sugli scudi nelle file del Volley Team.

MONTALE: Aguero 4, Bozzoli 5, Bici (L), Bonato 0, Frangipane 5, Fronza 13, Lancellotti 2, Mammini 3, Mescoli 6, Montagnani (L), Rossi 3, Visintini 9, Zojzi 7 N.e. Angelini

BOLOGNA: Bernardeschi 3, Campisi 2, Dall’olmo Casadio 4, Fiore 17, Neriotti 5, Ristori Tomberli 15, Saccani 2, Taiani 8, Tonelli 3, Pavani 13, Laporta (L) N.e. Boninsegna, Cavalli (L)