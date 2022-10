Termina con una sconfitta il pre-campionato della CSI CLAI Imola

Termina con una sconfitta il lungo pre-campionato della Csi Clai Imola. Le ragazze di Nello Caliendo sono infatti uscite sconfitte per 3-1 (parziali 25-18; 25-21; 17-25; 15-12) dall’amichevole disputata venerdì 30 settembre sul campo della Libertas Volley Forlì. Le romagnole, già vittoriose sulle imolesi nella gara disputata al PalaRuscello lo scorso 14 settembre, si sono dimostrate nettamente più avanti nella preparazione e nell’affinità di squadra a differenza di una Clai che invece non ha fornito una prestazione all’altezza delle aspettative e non è riuscita a riproporre il buon livello di gioco visto nelle ultime uscite.

Dopo quattro successi consecutivi e la vittoria nel Trofeo Bar Ricchi di Campagnola (RE), arriva quindi un piccolo passo indietro per Rizzo e compagne, attese tra appena una settimana dall’esordio casalingo contro Trevi nel match valevole come prima giornata del campionato di serie B1. Come sua abitudine, il tecnico napoletano ha cercato di impiegare nell’amichevole di Forlì tutte le giocatrici a sua disposizione, alla continua ricerca degli equilibri di squadra e degli automatismi di gioco che diventeranno fattori fondamentali quando si scenderà sul parquet per le partite che contano davvero ai fini della classifica.

Durante la prossima settimana di lavoro in palestra nella quale non sono previste altre gare amichevoli, Caliendo cercherà sicuramente di spostare l’asticella ancora più in alto e di preparare quindi al meglio l’atteso esordio in campionato, appuntamento cruciale che la Clai non può fallire per iniziare con il piede giusto questa nuova ed interessante stagione agonistica.

Queste le parole del coach al termine dell’amichevole persa a Forlì: “Non è stata una partita molto positiva per noi, nel complesso abbiamo giocato male. Obiettivamente, rispetto alle ultime amichevoli disputate, in quest’occasione non abbiamo proposto una buona pallavolo. Forlì, nonostante le assenze, si è dimostrata una squadra molto compatta e ha vinto con merito anche grazie al buon apporto ricevuto dalle seconde linee. Noi, al contrario non abbiamo fatto un buon lavoro sia dal punto tattico che dal punto di vista delle soluzioni tecniche. Le ragazze sono state molto fallose all’interno della partita e questo ci ha penalizzato parecchio”.

Archiviata la fase di preparazione, terminata con un bilancio comunque positivo fatto di 4 vittorie e 3 sconfitte nelle gare amichevoli giocate, l’attenzione adesso va completamente rivolta alla prima giornata di campionato in calendario il prossimo sabato 8 ottobre, quando al PalaRuscello sarà ospite la formazione umbra del Lucky Wind Trevi. Fischio d’inizio previsto per le ore 18.