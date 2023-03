Trasferta marchigiana fatale per la Clai Imola che perde in tre set contro la Clementina

Si interrompe a Castelbellino la serie di vittorie in trasferta di Csi Clai Imola. Dopo i bei successi di Trevi e Corridonia, la squadra allenata da Nello Caliendo si è dovuta fermare di fronte alla voglia di riscatto di Clementina 2020 Volley. Penalizzata da una brutta partenza in campionato, la formazione marchigiana è in piena risalita, capace di vincere 7 delle ultime 8 gare di campionato, perdendo solo di fronte a VTB, capolista del girone. Di contro Csi Clai è apparsa fin troppo arrendevole in tutti e tre i parziali.

Nel primo e nel secondo la formazione imolese è rimasta in corsa solo nella fase iniziale, portandosi a avanti in entrambe le occasioni sul 12-10, per poi subire in entrambi i parziali la sfuriata delle padrone di casa che allungano e vanno a vincere con autorità. In particolare nel secondo set Csi Clai dal 12-10 in suo favore ha subìto un parziale di 15-3. La crisi di gioco di Csi Clai è proseguita anche nel terzo, dove ha sempre inseguito senza mai dare l’impressione di poter rientrare in partita. Caliendo ha provato a mescolare le carte a sua disposizione cercando, in chi partiva dalla panchina, una chiave di volta che potesse spostare gli equilibri. Operazione però non riuscita.

Tra le fila imolesi la nota positiva da registrare è la buona prova di Elena Missiroli, top scorer in maglia Clai con 11 punti, mentre sotto tono è apparsa Sofia Moretto, sostituita in più occasioni da Rita Arcangeli. Le valutazioni di Nello Caliendo al termine del match confermano il difficile momento di Csi Clai: “Clementina è una signora squadra che non merita assolutamente la classifica che ha. Di contro noi purtroppo abbiamo retto solo nella prima parte dei set. Quando arrivano i punti che contano facciamo tanti errori e tante scelte sbagliate che non ci aiutano nell’economia del gioco. Loro hanno fatto pochi errori., mentre noi abbiamo sempre avuto il fiatone ed abbiamo dovuto faticare per segnare i nostri punti. Con poca tranquillità aumentano gli errori, ed in questo momento questo è il nostro limite maggiore che ci contraddistingue in negativo. Vediamo se riusciamo ad invertire la tendenza a cominciare dalla prossima partita in casa contro VTB. In ogni caso indipendentemente dall’avversario, per rispetto soprattutto della società che non ci fa mai mancare nulla, va messa in campo la determinazione e la convinzione per fare sempre bene”. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-CSI CLAI IMOLA 3-0 (25-18; 25-15; 25-17)

CLEMENTINA: Gotti ne, Pizzichini 4, Sconocchini 8, Bastari (L2) ne, Villani ne, Saveriano 1, Ciccolini, Bovolo 20, Ricciotti ne, Catani 7, Fedeli 13, Falcone (L), Valentini. All: Mucciolo

IMOLA: Telarini (L2) ne, Arcangeli 4, Cavalli 2, Tasholli, Cammisa 10, Folli, Migliorini 1, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano, Missiroli 11, Moretto 5, Rizzo 7. All: Caliendo