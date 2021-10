Ultima amichevole precampionato per la Clai Imola: ora si pensa soltanto alla B1

Ultima amichevole prima dell’inizio del campionato perdi Fabio Ghiselli. In un PalaRuscello che si avvia a tornare alla sua piena funzionalità, la squadra imolese ha incrociato le armi contro la, formazione di Serie B2, e ora si tuffa a testa bassa nella settimana di preparazione per la prima di campionato ad(PC) di sabato 16 ottobre. Nel corso dell’incontro Ghiselli ha provato diverse soluzioni in campo, alternando anche in questa occasione tutte le ragazze a sua disposizione.

Le combinazioni provate ricalcano quelle delle precedenti amichevoli, con Cavalli e Carnevali a dividersi la cabina di regia, prima Gherardi e poi Folli nel quarto come opposta, Rizzo e Migliorini al centro con Pedrazzi in campo nell’ultimo set, Bughignoli, Ferrari, Folli e Taiani a ruotare come schiacciatrici di banda, e Pelloni libero con quarto set ad alternarsi con Telarini per le azioni di difesa.

Soddisfatto del gioco delle sue ragazze Fabio Ghiselli: “Oggi abbiamo dimostrato che sul campo possiamo avere diverse soluzioni di gioco, indipendentemente da chi è presente in campo. Questo per me è un grande valore aggiunto. A parte nel terzo set, dove abbiamo dovuto inseguire per poi vincere nel finale, la partita l’abbiamo sempre gestita noi. Inoltre in quattro set sono stati commessi solamente sette errori in attacco ed anche questo è un buon segnale.”

Il tecnico ha analizzato il prossimo avversario: “È una squadra che ha un modo di giocare diverso dal nostro. Si tratta di una squadra con giocatrici di esperienza e sarà molto probabile che per fare risultato occorrerà essere pronti ad una battaglia. Dovremo essere ordinati e saperci adattare alle situazioni che si presenteranno.” Questo il tabellino dell’ultimo test match:

Csi Clai Imola – Pallavolo Ozzano 4-0 (25-20; 25-16; 28-26; 25-18)

Csi Clai Imola: Pedrazzi 6, Taiani 2, Pelloni (L), Cavalli 5, Telarini (L2), Bughignoli 6, Folli 12, Migliorini 14, Carnevali 1, Gherardi 8, Ferrari 14, Rizzo 12. All: Ghiselli