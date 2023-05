Ultima chiamata per la Clai Imola: al PalaRuscello servirà una partita perfetta

Sono passati appena quattro giorni da gara 1 e per fortuna è già tempo di tornare sul parquet. La Csi Clai Imola, dopo essere stata pesantemente sconfitta per 3 set a 0 lo scorso sabato al PalaLercaro di Bologna, ha subito la possibilità di rimettere in parità la serie e di portare quindi le felsinee alla “bella” che deciderà la squadra promossa nella serie A2 della prossima stagione. Il match che ha aperto questo sentitissimo derby-promozione è stato per larghi tratti a senso unico. La Vtb Bologna si è dimostrata squadra molto forte e complicata da affrontare nonostante non scendesse in campo per una gara ufficiale da oltre un mese.

Le percentuali offensive di Fiore e compagne sono state davvero impressionanti e la fase difensiva altrettanto eccellente. Ciò ha permesso alle ragazze di coach Andrea Zappaterra di dominare tutti e 3 i set giocati, e di portarsi con pieno merito in vantaggio in questa appassionante serie di finale play-off. La Clai non ha sicuramente giocato la sua miglior partita sotto le Due Torri, ma gran parte del merito va dato alle rossoblù, che sono state capaci di mantenere una continuità davvero impressionante per tutta la durata dell’incontro.

Nei due incroci della regular season tra queste due formazioni, entrambi terminati con la vittoria di Bologna, mai si era visto un tale divario sul rettangolo di gioco, e questa considerazione è paradossalmente ciò che lascia maggiori speranze alle santernine in ottica approccio alla decisiva gara 2. Il gruppo allenato da Nello Caliendo è consapevole che dovrà alzare di parecchio l’asticella per poter competere con le avversarie, ma allo stesso tempo pare difficile credere che Bologna possa ripetere a distanza di poche ore una prestazione devastante come quella dello scorso fine settimana. Sarà fondamentale per le imolesi cancellare in fretta quanto appena successo e trovare i giusti stimoli per approcciare la seconda sfida fin da subito nel miglior modo possibile.