Ultime ore prima dell'inizio ufficiale della stagione 2022-2023 della Clai Imola

Tutto è pronto per il Kick-Off della nuova stagione 2022/23 della Csi Clai Imola che prenderà il via oggi pomeriggio alle 18:45 alla Palestra F.lli Ruscello di Via Volta. La squadra si presenta ai nastri di partenza del campionato di Serie B1 con l’intenzione di confermare il ruolo di protagonista di alta classifica, così come è avvenuto nella stagione precedente. Molte le novità a cominciare dal primo allenatore Aniello Caliendo che vanta esperienze anche in Serie A2. Al suo fianco ci sarà un altro volto nuovo, Mirko Frega, come assistente, mentre sono confermati i ruoli di Preparatore Atletico (Monica Risaliti), Fisioterapista (Lucia Ricci) e Nutrizionista (Valentina Succi). Novità invece al computer ed alla raccolta dati con Giuseppe Petriello.

Tra le ragazze del roster, sono cinque le conferme: Sofia Cavalli, Sofia Migliorini, Francesca Folli, Benedetta Rizzo e Greta Telarini. Molte le novità quindi. Ad alternarsi con Cavalli al palleggio ci sarà Gea Penelope Curti proveniente da Catania (ma con residenza a Rovereto). Nel ruolo di opposto arriva Sofia Moretto, piemontese reduce da un’esperienza in Sardegna con il Capo d’Orso Palau. A cercare di contenderle il posto, dal VTB torna in prima squadra, questa volta a tempo pieno, Rita Arcangeli. Rinforzi per il ruolo di schiacciatrice arrivano da Baronissi con Ilenia Cammisa, dal Rothoblas Volano con Blerona Tasholli, e dall’Olimpia Teodora Ravenna con Elena Missiroli. Al centro invece, sempre da Ravenna, arriva Aicha Ndiaye.

Completa il plotone dei nuovi acquisti Alessia Mastrilli, libero proveniente da Altino con cui ha disputato l’ultimo campionato di Serie A2. Presente in palestra per portare il proprio saluto e il proprio sostegno alla squadra, ci sarà Giovanni Bettini, presidente della Cooperativa Clai, storico sponsor della società imolese. La preparazione di Csi Clai prevede anche un calendario di amichevoli, la prima delle quali in casa mercoledì 14 settembre contro la Libertas Volley Forlì, mentre il campionato inizierà sabato 8 ottobre alle 18:00 in casa contro Lucky Wind Trevi