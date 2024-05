Un anno dopo la Clai Imola è di nuovo a un passo dalla Serie A

Finisce con una vittoria schiacciante la stagione regolare della Csi Clai Imola nel campionato nazionale femminile di Serie B1 (girone C). Le imolesi battono nettamente Gossolengo per 3 set a 0 e mantengono così l’imbattibilità interna del PalaRuscello, fortino inespugnabile dove nessuna squadra è riuscita a vincere da ottobre fino ad oggi. Salgono quindi a 12 sia i successi interni complessivi per le santernine (peraltro con 5 soli set persi) che quelli ottenuti consecutivamente in campionato negli ultimi tre mesi, periodo magico nel quale le biancoblù hanno cambiato marcia e impresso al campionato un ritmo davvero insostenibile per tutte le altre.

La Clai, settimana dopo settimana, è diventata sempre più un rullo compressore e chiude meritatamente al primo posto in classifica con un vantaggio di ben 8 punti su Garlasco seconda e addirittura di 14 lunghezze su Rubiera terza, ovvero le altre due formazioni che hanno strappato il pass per gli spareggi promozione che inizieranno subito nel prossimo fine settimana. Nel confronto odierno con le piacentine del MioVolley, davvero troppo ampio il divario tra le due squadre scese in campo alla palestra di Via Volta.

Gossolengo non aveva davvero più niente da chiedere a questo campionato e sul parquet questa totale assenza di motivazioni si è notata in maniera piuttosto evidente sin dalle prime battute. La compagine guidata dal tecnico Enrico Mazzola aveva infatti come unico obiettivo di giornata il fatto di voler difendere il quinto posto in classifica dagli attacchi delle dirette inseguitrici Campagnola e Forlì, che peraltro hanno vinto i rispettivi match e di conseguenza hanno terminato appaiate alle emiliane a quota 40 a soli 3 gradini di distanza da Modena quarta.

Da lunedì si inizierà a lavorare in ottica play-off, soprattutto perché già nel prossimo fine settimana si scenderà in campo per gli incroci che determineranno le squadre promosse alla prossima serie A2. Primo avversario della Clai sarà la Rothoblaas Volano Volley, formazione trentina che ha concluso al terzo posto il girone B di questa serie cadetta e che quindi ospiterà le imolesi con tutta probabilità nella giornata di sabato 18 maggio.

Queste le parole di capitan Sofia Cavalli a fine gara: “Adesso ci siamo proprio dentro e in settimana cercheremo di preparare al meglio la partita. Siamo contentissime del campionato che abbiamo fatto fino ad ora; chiudere prima con questo margine è davvero tanta roba. Siamo un gruppo unito che mentalmente è cresciuto molto e siamo carichissime per il primo match di questi playoff che ci attendono. Abbiamo lavorato duramente fin da inizio stagione e conosciamo alla perfezione le nostre qualità. Non vediamo l’ora che arrivi questo appuntamento”. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-EVEREST MIOVOLLEY 3-0 (25-13; 25-18; 25-14)

IMOLA: Casotti 3, Arcangeli 3, Cavalli 1, Cammisa 11, Lanzoni ne, Migliorini ne, Mastrilli (L), Rubini 7, Gaffuri, Esposito 10, Missiroli 2, Fazziani ne (L2), Rizzo 10, Arcangeli 1. All. Caliendo

MIOVOLLEY: Guaschino 4, Fizzotti (L), Naddeo 7, Nedeljkovic, Moretti 1, Bianchini, Passerini (L2), Corneli 7, Nonnati 3, Colombano 1, Ducoli, Scarabelli 2, Negri 3. All. Mazzola