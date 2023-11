Volley femminile B1. Un derby tira l'altro per la Clai Imola che insegue la vetta

Altro derby in arrivo per la Csi Clai Imola. Dopo aver superato nettamente la Fatro Ozzano nello scorso fine settimana e centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato, le santernine di coach Caliendo faranno infatti visita alla Libertas Volley di Forlì. La formazione guidata da Biagio Marone, alla prima esperienza sulla panchina della Bleuline,è attualmente nona in classifica con appena 6 punti conquistati e il suo inizio di stagione non è stato sicuramente all’altezza delle aspettative. È mancata la costanza di risultati alle biancoblu, che avevano esordito battendo Modena con un perentorio 3-0 prima di essere sconfitte altrettanto nettamente da Rubiera e Gossolengo nei due turni successivi.

La vittoria di Ravenna, l’unica finora in trasferta, aveva riportato il sorriso in casa Libertas, ma dopo il turno di riposo è arrivata la caduta fragorosa sul difficile parquet di Garlasco. Il calendario non è stato sicuramente dei più semplici fino a questo momento, anche se sembra esserci ancora parecchio divario tra le forlivesi e le squadre di vertice dopo la rivoluzione operata dalla società durante la scorsa estate. Lo storico allenatore Luigi Morolli ha lasciato la guida tecnica di Forlì dopo svariati anni e parecchie giocatrici di spessore hanno salutato assieme a lui. nto in campionato e aspettare qualche settimana per trovare le giuste risposte. La Clai è invece squadra rodata, che ha iniziato questa stagione ancora meglio di come aveva terminato la precedente.Il gruppo di Nello Caliendo è sempre più convincente e sembra possedere la giusta mentalità per aggredire ogni match di questo campionato con l’obiettivo dei 3 punti.

Le potenzialità tecniche delle imolesi sono davvero notevoli e i meccanismi di gioco stanno trovando la loro quadratura giornata dopo giornata, producendo inoltre una pallavolo gradevole e di discreta qualità. Con Ozzano si è vista una squadra viva e volenterosa, che ha affrontato la sfida con la necessaria maturità senza mai mostrare sul rettangolo di gioco segni di affanno o cali di concentrazione. L’incontro tra Bleuline Libertas Volley Forlì e Csi Clai Imola, valevole per la 7^ giornata del girone C del campionato nazionale femminile di serie B1, sarà giocato sabato 18 novembre alle ore 17,30 presso la palestra del “Ginnasio Sportivo” di Forlì (FC).