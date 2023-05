VTB Bologna, capitan Fiore: “Credo che questa società meriti la Serie A”

È la settimana più importante dell'anno in casa VTB Bologna, attesa della super sfida contro la Clai Imola nella finale play-off che metterà in palio la Serie A2. Di questo e di altro ha parlato Capitan Emanuela Fiore ai canali ufficiali del Club.

Queste sono le sue impressioni: “Ci siamo! Tutto il nostro percorso era proiettato a questa settimana e finalmente è arrivata! Sì, ho visto qualche spezzone delle partite, dove nella prima, secondo me, Imola ha avuto la meglio anche grazie alla fatica che ha fatto Arzano ad entrare in partita, essendo molto fallosa. Nella sfida di ritorno, sicuramente, Imola è stata molto brava ad aggredire subito l’avversario e, nonostante un po’ di difficoltà all’inizio del secondo set, è stata molto decisa a chiudere, aggiudicandosi la finale”.

Focus poi sugli aspetti che conteranno di più nella sfida tutta bolognese: "Direi entrambi gli aspetti. La squadra va preparata da ogni punto di vista e su questo i nostri addetti ai lavori e, soprattutto, il nostro allenatore hanno saputo gestirci per farci arrivare pronte”.

Infine, una riflessione su quello che potrebbe rappresentare la promozione nella seconda categoria nazionale del volley femminile: "Credo che questa società meriti la Serie A. Credo che Bologna meriti la pallavolo di Serie A, oltre alle già tante realtà di basket e calcio, per citarne alcune, dove la massima serie mette in risalto quanto questa città ci tenga a mostrare i propri valori nello sport. Le autorità comunali e tutti coloro che amano lo sport a Bologna ci stanno mostrando la loro vicinanza e credo che sia un orgoglio provare a realizzare i propri sogni tutti insieme, anche perché in questo momento più che mai c'è bisogno di tutti!”.