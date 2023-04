VTB Bologna, coach Zappaterra: “In questo periodo dobbiamo sempre tenere alta l’asticella del gioco”

La VTB Bologna continua a mietere un record dopo l’altro nel girone D della Serie B1 di volley femminile. La squadra è già certa del primo posto e sa di poter partecipare alla finale dei play-off promozione di A2, ma non smette di svolgere il ruolo di schiacciasassi che si è ritagliata da inizio stagione.

Coach Andrea Zappaterra ha così commentato l’ultimo successo in campionato, ottenuto tra le mura amiche contro Trevi: "Sono molto contento. Avevo chiesto alle ragazze di fare una partita molto attenta. Le ragazze, come sempre, sono state molto brave. In questo periodo sarà fondamentale tenere l'asticella del gioco molto alta, quindi dobbiamo fare questo sforzo in ogni occasione. Oggi abbiamo fatto molto bene. Mi sono piaciute tutte, per spirito e livello di attenzione. Le grandi squadre vanno in campo sempre al massimo e noi dobbiamo farlo: non è scontato perché, quando si è primi ed i punti non contano al fine della classifica, può diventare complesso. Invece noi siamo stati bravi oggi. È un allenamento sia tecnico che mentale: dobbiamo mantenere alto il livello dei fondamentali, a partire dalla battuta alla ricezione, senza dimenticare il rapporto muro-difesa. È fondamentale che le ragazze siano sul pezzo sia a livello mentale che tecnico”.

Focus poi sul prossimo impegno: “Corridonia? Per loro è una partita da dentro o fuori, visto che si giocano la salvezza matematica. Mi aspetto un palazzetto caldo ed una squadra agguerrita. Ci fa solo che bene: per andare a vincere lì dovremo fare un'ottima gara e questa settimana ci prepareremo per arrivarci al meglio. Sensazioni per il ritorno alla Pallavicini dopo la vittoria della Coppa Italia? È sempre bello giocare qui, le ragazze adorano questa palestra. Il PalaDozza ci ha dato emozioni fortissime, qui alla Pallavicini ci dovremo giocare il nostro futuro. È sempre emozionante giocare qua".