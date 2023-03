VTB Bologna, coach Zappaterra: “Dobbiamo allenarci meglio in vista della Final Four di Coppa Italia”

Un primato che diventa sempre più consistente e una Final Four di Coppa Italia tutta da vivere. La VTB Bologna non smette di stupire nel girone D della Serie B1 di volley femminile ed è ormai lanciata come non mai verso i play-off promozione che le permetterebbero di raggiungere l’A2. I 55 punti conquistati finora (dopo 20 giornate di campionato) assicurano 12 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Tenaglia Altino che ha comunque una gara in meno. Nel weekend pasquale, poi, ci sarà la Coppa da disputare in casa. Ed è proprio su questa manifestazione che ha concentrato l’attenzione coach Andrea Zappaterra dopo l’ultimo successo delle felsinee, il 3-1 contro Jesi.

Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo partite bene nel primo set poi, come spesso ci accade, gli errori diretti l’hanno fatta da padrona. Abbiamo dato ossigeno a Jesi che è una squadra combattiva. Nel terzo set sono stati importantissimi i cambi. Siamo riuscite a svoltare e a portare a casa un parziale difficilissimo. Per arrivare preparate alla Coppa dobbiamo assolutamente giocare e allenarci meglio di oggi. Al PalaDozza ci saranno le migliori squadra italiane di B1 e non possiamo permetterci di concedere tutto quello che abbiamo concesso oggi".