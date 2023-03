VTB Bologna, coach Zappaterra: "Il derby ha dimostrato che questa squadra sa reagire"

Diciassette vittorie in 18 gare disputate, primo posto incontrastato nel girone D della Serie B1 di volley femminile e nove lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice (nonostante una partita in più). Sono numeri da capogiro quelli che può vantare la VTB Bologna che ha appena vinto il derby contro la Clai Imola in trasferta, rafforzando le proprie ambizioni di promozione.

Il tecnico felsineo, Andrea Zappaterra, ha così commentato l’ultimo successo rossoblu: “È stata un’altra partita dalle mille emozioni. Siamo partite molto contratte ma poi siamo state brave a rimetterci in carreggiata e a vincere il secondo set. Imola si è dimostrata molto combattiva e abbiamo dovuto tirare fuori le nostre migliori energie per poterle battere. Questa è una squadra che sa reagire quando le partite si complicano. Stiamo costruendo un sistema di interazioni molto positivo che, nei momenti decisivi, sta pagando. Vincere aiuta ad acquisire consapevolezza ma è anche vero che se non si ha consapevolezza non si vince”.

Il coach della VTB ha poi aggiunto: “In tutti gli sport la componente psicologica è determinante: avere atlete serene, motivate ed equilibrate è decisivo. Domenica con Campagnola sarà un’altra gara molto complessa. Se si guarda la classifica tante squadre possono rientrare in zona retrocessione e giocheranno tutte alla morte da qui alla fine. All’andata da loro abbiamo sofferto molto: dobbiamo prepararci nel migliore dei modi questa settimana”.