VTB Bologna, coach Zappaterra: "Siamo ripartiti bene, ma dobbiamo migliorare ancora"

La prima giornata del girone di ritorno ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la VTB Bologna lotterà fino alla fine del campionato per mantenere l’ambita prima piazza. La capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile ha espugnato il campo della Clementina 2020, nelle Marche, una trasferta non semplice nonostante la classifica pericolante delle ultime avversarie. Bisogna infatti ricordare che la formazione anconetana ha sfiorato i play-off promozione nella scorsa stagione e che quest’anno sta incontrando delle difficoltà soprattutto a livello fisico.

Coach Andrea Zappaterra ha così commentato il successo esterno delle felsinee: "Abbiamo impattato la gara nel modo giusto, partendo molto convinte e determinate. Poi, come spesso ci accade, abbiamo alzato troppo il numero degli errori diretti e abbiamo faticato molto a chiudere il secondo ed il terzo set. Era importantissimo ricominciare con una vittoria, consci del fatto che dobbiamo ancora migliorare molti aspetti del nostro gioco. Con Cesena sarà un’altra sfida difficile: nel corso del mercato di dicembre le romagnole si sono rinforzate con l’arrivo di Pinali. Sarà un’altra gara da interpretare con la giusta energia e la giusta determinazione”. La squadra tornerà in campo domenica 12 febbraio in occasione della sua prima gara interna del girone di ritorno, quella contro l’Angelini Cesena.