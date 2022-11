VTB Bologna, parla coach Zappaterra: “Conquistati due punti d’oro nel derby”

Una vittoria al tie-break, ma non in una partita tra tante. La VTB Bologna è riuscita a piegare la Clai Imola al quinto set in un derby di altissima classifica, un successo che ha permesso alla squadra di mantenere la vetta della classifica nel girone D della B1 di volley femminile. La squadra ha infatti 16 punti dopo aver vinto tutti i match disputati e può vantare una lunghezza di vantaggio sulla Mosaico Ravenna, nonostante proprio la stessa Imola abbia tre punti e una gara in meno rispetto a Bologna.

A commentare il derby è stato coach Andrea Zappaterra: “Le ragazze sono state brave. Nel corso della gara abbiamo avuto dei passaggi a vuoto che avrebbero potuto buttarci giù, demoralizzarci. Invece siamo state brave a reagire e tenere i nervi saldi, soprattutto nel finale dell’ultimo set. Abbiamo portato a casa due punti d’oro che saranno fondamentali nel prosieguo del campionato. Non dimentichiamoci che si trattava di uno scontro diretto, quindi bene così. Pavani e Neriotti decisive? Stanno trovando confidenza con la palleggiatrice, oggi sono state decisive nei momenti importanti e devo dire che sono molto contento”.

C’è comunque ancora qualcosa da migliorare: “Abbiamo tanti aspetti del nostro gioco che dobbiamo sistemare. Non essendo ancora una squadra perfetta, abbiamo già raccolto sei vittorie: questo mi fa ben sperare in un campionato da protagoniste. Saccani? È una palleggiatrice fortissima di testa, lucida e forte tatticamente. Oggi le ho dato un po’ di riposo, anche Bernardeschi ha giocato alla grande. Fiore si è caricata la squadra sulle spalle? Sì, assolutamente. Abbiamo delle giocatrici capaci di caricarsi la squadra sulle spalle: è una delle nostre forze e dobbiamo tenercela ben stretta”.