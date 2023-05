VTB Bologna, coach Zappaterra: “Il ko di Corridonia ci dimostra che non abbiamo ancora fatto nulla”

Non certo una macchia indelebile, ma di sicuro un passo falso che non ha fatto piacere all’ambiente. La VTB Bologna, già sicura del primo posto nel girone D della Serie B1 di volley femminile e pronta ad affrontare i prossimi play-off promozione, ha chiuso la regular season con una brutta sconfitta sul campo della Corplast Corridonia.

La squadra marchigiana aveva bisogno di punti pesanti per sperare in una salvezza che sembra ancora complicata, dunque le motivazioni hanno fatto la differenza. Al momento la VTB non conosce ancora la propria avversaria in quella che sarà la sfida decisiva per la promozione in A2. Il team felsineo dovrà vedersela con la vincente della sfida tra la seconda classificata del girone E (Arzano o Melendugno) e la terza del girone D (sicuramente Imola).

Tornando al match di Corridonia, ecco le parole di coach Zappaterra: “È stata la nostra peggior partita dell’anno sia dal punto di vista tecnico che mentale. Dobbiamo cancellare immediatamente questo brutto scivolone e pensare a lavorare tutti i giorni in palestra con la massima concentrazione. Sabato prossimo andremo a Costa Volpino e sarà un ottimo test in vista dei play-off. La Coppa è passata. Nello sport conta il presente e il futuro. Questo scivolone ci deve insegnare che non abbiamo ancora fatto nulla: serve ancora tanto lavoro, tanta energia e tanta abnegazione”.