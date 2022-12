VTB Bologna, coach Zappaterra: "Passeremo un Natale sereno ma dobbiamo ancora migliorare"

Il primo ko stagionale è stato messo prontamente in archivio. La VTB Bologna ha già dimenticato la sconfitta contro la Tenaglia Altino e nell’ultimo weekend si è riscattata con un successo rotondo su un campo non semplice, quello della Lucky Wind Trevi. Il 3-0 del PalaGallinella ha comprensibilmente soddisfatto Andrea Zappaterra, tecnico della formazione felsinea che è capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile.

Ecco il suo commento al termine della gara in terra umbra: "Sono felicissimo perché venire a vincere qua 3-0 credo sia stata un’impresa. Non abbiamo giocato una delle nostre migliori gare ma abbiamo saputo soffrire. La strada che porta alle vittorie è una sola: lavorare duro. Oggi le mie ragazze hanno saputo sacrificarsi per la squadra. Questa è, decisamente, una vittoria che ci farà passare un Natale sereno, sempre consapevoli però che abbiamo ancora tanto da migliorare. Adesso inizia un periodo strano: avremo una partita in 6 settimane. Sarà fondamentale focalizzarsi sugli obiettivi tecnici e mantenere alto il livello dell’allenamento".