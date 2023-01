VTB Bologna, coach Zappaterra: “Nel 2023 ci concentreremo sugli aspetti di gioco migliorabili”

Andrea Zappaterra, tecnico della VTB FCRedil Bologna, attuale capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile ha ripercorso quanto accaduto nella seconda metà di questo splendido 2022 per la compagine rossoblu.

L’allenatore felsineo ha rilasciato le sue dichiarazioni ai canali societari: "Nel 2023, dobbiamo concentrarci sugli aspetti del nostro gioco migliorabili. Nel girone di ritorno tutte le squadre crescono e sarà molto complesso mantenere il ruolino di marcia della prima parte. Per ora è stato fondamentale vincere da 3 punti a Campagnola. Eravamo sotto di un set, 22-20 nel secondo, con l’inerzia della partita nelle loro mani. Esserne usciti vincitori ci ha dato molta fiducia e molta consapevolezza”.

L'8 gennaio torneremo in campo contro Corridonia, una squadra organizzata che interpreta molto bene, da un punto di vista tattico, le partite. Sarà una sfida difficile, come tutte le gare di campionato".