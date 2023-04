VTB Bologna, coach Zappaterra: “Arriviamo alla Coppa Italia in un momento di non grande forma”

La VTB Bologna ha trovato un avversario più che degno nel suo ultimo turno di campionato prima della pausa pasquale che coincide con la Final Four di Coppa Italia di Serie B1. La Bleuline Forlì ha dato filo da torcere alla capolista, costringendola al tie-break dopo che il quarto set aveva lasciato presagire il colpaccio da parte delle romagnole (in vantaggio per 21-15).

I due punti hanno permesso alle felsinee di salire a quota 57 punti in classifica (girone D), con 12 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Tenaglia Altino, anche se con un match in più. Le abruzzesi potrebbero al massimo agganciare la VTB in vetta, dunque per assicurarsi il primo posto solitario servirà un punto nelle prossime tre partite di campionato.

Coach Andrea Zappaterra ha così commentato la rimonta di domenica scorsa: "È stata un’altra partita dalle mille emozioni contro un avversario di ottimo livello. Anche oggi non abbiamo espresso il miglior gioco ed è stato fondamentale tirare fuori il carattere. Sono molto orgoglioso del primo posto ma consapevole che dobbiamo alzare il nostro livello se vogliamo arrivare pronti agli appuntamenti decisivi. Alla Coppa ci arriviamo forse in un momento non di grande forma da un punto di vista tecnico. Dobbiamo essere brave a prepararci nel migliore dei modi nei prossimi giorni. Sarà fondamentale avere la capacità di gestire nel modo giusto le emozioni".