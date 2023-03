VTB Bologna, coach Zappaterra: "Che peccato non ci sia la promozione diretta"

Il primato solitario con un margine incoraggiante sul secondo posto ha galvanizzato come non mai l’ambiente della VTB Bologna. La squadra felsinea guida in tutta tranquillità il girone D della Serie B1 di volley femminile e la più immediata inseguitrice, la Tenaglia Altino, sembra al momento lontanissima. Tutto merito della nona vittoria consecutiva delle rossoblu e di un girone di ritorno finora impeccabile.

Coach Zappaterra ha raccontato le sue impressioni dell’ultimo successo (contro la Campagnola Emilia) tramite i canali societari: "Devo dire che le ragazze sono partite benissimo. Abbiamo espresso un livello di gioco, secondo me, tra i più alti dell'anno. Sono molto contento di tutto ciò. Dobbiamo cercare di mantenere questo livello più a lungo possibile. Nel secondo set abbiamo commesso un po' troppi errori diretti, cosa che ci capita spesso. Una volta ritornate sui nostri passi abbiamo ricominciato a giocare come nel primo parziale. Sono contento, hanno funzionato tutti gli aspetti del gioco. La correlazione muro-difesa ha funzionato tanto, così come attacco e ricezione. Siamo soddisfatti”.

Inevitabile una riflessione sulle prossime settimane: “18 vittorie in campionato? Peccato che ci dovremo giocare tutto nelle due partite dei play-off: se ci fosse stata la promozione diretta, allora saremmo state già a buon punto. Prossimo turno? Partita molto difficile, Jesi, nel girone di ritorno, ha un ruolino da primi tre posti. È una squadra di carattere, che dovremo affrontare al massimo. Un pensiero per Tonelli? Caterina è un atleta che ci mette cuore ed anima. Anche in questi momenti, in cui non può giocare, è vicina alla squadra. A testimonianza di quanto questa squadra sia unita, che forse è anche uno dei motivi per cui vinciamo tante partite".