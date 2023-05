VTB Bologna, coach Zappaterra: “Il nostro livello di gioco ci può far vincere anche a Imola”

Andrea Zappaterra, allenatore della VTB Bologna, è a un passo dal sogno. Dopo il 3-0 di sabato in gara 1 contro la Clai Imola, la finale play-off che mette in palio la Serie A2 del volley femminile si è messa nel migliore dei mondi. Immancabile è stato il commento post-partita del tecnico.

Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo meritato questa vittoria. Siamo state brave nel primo set perché loro erano partite forte, macinando gioco, ma noi non ci siamo mai disunite e siamo riuscite a fare la differenza quando siamo cresciute con muro, difesa e battuta. Poi le ragazze hanno fatto una partita di altissimo livello. La difesa è la cartina da tornasole del cuore di una squadra: noi quando difendiamo poi funzionano anche tutti gli altri fondamentali. Lo abbiamo fatto vedere anche in Coppa Italia: è una caratteristica che ci contraddistingue. Mi è piaciuto l'approccio motivato ma sereno: ho visto le ragazze molto consapevoli dei loro mezzi. Ci abbiamo lavorato tanto quest'anno e dobbiamo riproporlo mercoledì. Avremo una giornata di riposo attivo poi due giorni di allenamenti brevi, per rituffarci mercoledì nel play-off. Gara a Imola? Credo che abbiano perso solo contro di noi, non è un campo facile ma non ci dovremo far intimidire. Loro non molleranno ma noi dovremo giocare come oggi: tranquille ma, allo stesso tempo, molto concentrate. Abbiamo un livello di gioco che ci può consentire di vincere anche lì ad Imola".