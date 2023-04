La VTB Bologna conquista la Coppa Italia di B1 e si regala una Pasqua dolcissima

Al termine di una gara combattuta e vibrante la VTB FCREDIL Bologna ha conquistato la Coppa Italia di B1 Femminile. Il Pala Dozza di Bologna, che oggi ha registrato oltre 2000 presenze sugli spalti ed è stato il teatro anche delle finali di Coppa Serie B maschile e B2 femminile, ha incoronato la formazione emiliana che ha superato in finale 3-1 (25-21, 23-25, 25-22, 25-16) la Cbl Costa Volpino BG. Ieri Bologna aveva invece superato in semifinale 3-0 (25-17, 25-17,25-18) EuroGroup Altafratte. Primo parziale cominciato bene per Bologna che spinta dal proprio pubblico si è portata sul 6-3, ma Costa Volpino è stata brava a reagire dopo un primo momento di difficolta (8-9).

Nella fase centrale la gara ha imboccato per un lungo tratto la via dell’equilibrio (11-11, 14-14). Con il passare delle azioni, però, VTB FCRedil Bologna grazie ad un lungo break si è portata in vantaggio 23-20, poi gestito fino al 25-21 firmato da Chiara Boninsegna che ha decretato l’1-0. Al rientro in campo, invece, è stata la Cbl Costa Volpino BG a portarsi subito in vantaggio 7-3. Le fasi successive sono state caratterizzate da una grande intensità agonistica. Le bergamasche da parte loro hanno continuato a produrre un buon gioco mantenendo le avversarie ad una certa distanza (15-12, 16-13). Bologna ha avuto qualche momento di smarrimento e le avversarie hanno continuato a capitalizzare (19-14).

Con il passare dei minuti le ragazze guidate in panchina dal tecnico Cominetti sono state brave a gestire il vantaggio e il parziale ritorno di Bologna (21-18, 21-20) fino a conquistare il set 25-23, che vale l’1-1. Terzo set iniziato come si è concluso il secondo, con Costa Volpino che ha continuato a giocare con precisione e carattere riuscendo a mettere tra sé e le avversarie un buon margine di vantaggio. Nella fase centrale del set, invece, le due squadre hanno dato vita a un botta e risposta che è proseguito fino al (11-11), momento in cui Bologna è stata in grado di conquistare un break, con la Cbl Costa Volpino questa volta costretta ad inseguire (15-12, 17-13). La formazione di casa con il passare delle azioni si è involata sul (21-18), vantaggio amministrato fino al 25-22 che ha portato le ragazze di Andrea Zappaterra sul 2-1.

Allo sprint del quarto set sono state le ragazze della VTB FCREDIL Bologna a prevalere (5-3). Le emiliane hanno gestito ottimamente il gioco e le bergamasche hanno perso terreno (13-8). Gli attacchi di Ristori e Tosi hanno creato qualche problema alle avversarie e Bologna è rimasta al comando (18-11). Costa Volpino ha tentato di reagire, ma Fiore e compagne non hanno concesso opportunità e il set si è chiuso con il muro vincente di Neriotti che ha fatto esultare i numerosi tifosi del Pala Dozza e regalato alla VTB FCREDIL Bologna la Coppa Italia di Serie B1 femminile 2023. Si è conclusa dunque a Bologna la Final Four di Coppa Italia che ha visto la partecipazione di dodici quadre finaliste nelle tre categorie (B maschile, B1 e B2 femminile) che si sono ritrovate in Emilia Romagna per una due giorni di grande pallavolo. Il tabellino del match:

VTB FCREDIL BOLOGNA - CBL COSTA VOLPINO BG 3-1 (25-21, 23-25, 25-22, 25-16)

BOLOGNA: Ristori, Taiani, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Laporta (L1), Dall'Olmo, Neriotti, Tonelli, Saccani. All. Zappaterra

COSTA VOLPINO: Agazzi, Bordignon, Coulibaly, Crespi, Dall'Orto, Imperiali (L), Pacchiotti (L), Pozzoni, Rosso, Seghezzi, Tomasi, Tosi. All. Cominetti