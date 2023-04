La VTB Bologna si gode la Coppa Italia di B1: le voci dei protagonisti

La magia del PalaDozza, l’emozione di giocare per un sogno, la voglia di dimostrare di poterci stare sul tetto d’Italia. La VTB Bologna ha vinto con merito la Coppa Italia di B1 femminile, battendo prima l’Eurogroup Alta Fratte e poi la CBL Costa Volpino nella finalissima. È un trionfo che ha fatto giustamente esultare tutto l’ambiente e non si possono non citare le dichiarazioni dei grandi protagonisti dello scorso weekend.

Coach Zappaterra ha gongolato dopo la conquista di un trofeo del genere: “Vincere in questa cornice di pubblico è straordinario. Siamo partite molto contratte, poi è venuta fuori la squadra. Il nostro interagire tra di noi, il nostro legame ha fatto la differenza. Nei vari momenti della gara, individualmente, ognuna è riuscita a dare qualcosa in più che ci ha permesso di uscire da situazioni complicate contro un avversario forte e fisico. Siamo molto felici davvero”.

Anche Camilla Neriotti, miglior centrale della Final Four, ha detto la sua: “E’ stata una gara difficile contro un’ottima squadra. Siamo state più brave a tenerle testa. Sono contenta di questo risultato e della mia squadra. Prima finale di Coppa Italia a 29 anni: è un’emozione unica”.

Infine, spazio al viceallenatore Marco Generali: “Non penso sia mai stato organizzato un evento del genere a Bologna. Devo essere sincero, è un orgoglio averne fatto parte sia dal punto di vista sportivo che organizzativo. Oggi c’era davvero una bella cornice di pubblico. Sono estremamente felice e soddisfatto per il percorso fatto: siamo fatti per giocare partite del genere”.