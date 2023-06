VTB Bologna, la gioia del presidente Sabbioni: “Stiamo vivendo un sogno, per la prima volta siamo in A2”

Il campo ha parlato e ha premiato la VTB Bologna. La formazione felsinea è stata promossa in A2 dopo aver battuto la Clai Imola sia in casa che al PalaRuscello, evitando gara 3. Non potevano mancare i commenti a caldo dei protagonisti.

Coach Zappaterra non poteva non essere al settimo cielo: “Sono felicissimo. È stata una partita di una difficoltà estrema: Imola è entrata in campo con il coltello tra i denti, hanno fatto una partita di altissimo livello in tutti i fondamentali. Noi non siamo state brillantissime, né dal punto di vista tecnico-tattico nè da quello fisico, però le ragazze sono state brave: anche in una partita non perfetta, siamo state lì senza mai mollare ed, alla fine, questo ha pagato. Questa è stata la forza del gruppo per tutto l'anno. Pavani ha fatto la differenza sia in battuta che in attacco. Ho chiesto a Saccani di giocare di più con le centrali, dopo un momento del match in cui non lo facevamo. Infatti erano meno marcate e Pavani ha messo giù tanti palloni decisivi. Dopo la sua prestazione in Coppa Italia, anche oggi ha dimostrato che quando conta lei c'è. È stato il mio primo anno da allenatore in B1, sapevo che la Società avesse costruito un'ottima squadra ma non me lo aspettavo di fare una doppietta Coppa Italia e promozione in Serie A2. Sono veramente felice”.

Queste invece le dichiarazioni del presidente Roberto Sabbioni: "Sono contentissimo sia per le ragazze, per lo staff e per tutti i tifosi. Come ho dichiarato l'altro giorno, è un sogno: è la prima volta che la città di Bologna arriva in Serie A2. Adesso proveremo ad onorare questo risultato nel miglior modo possibile. E speriamo che ci venga dato un supporto dagli sponsor".