VTB Bologna, Letizia Dall'Olmo Casadio: "Siamo pronte a riscattare il primo ko in campionato"

Protagonista nell’ultimo turno di campionato di B1, protagonista della rubrica dedicata alle pallavoliste della VTB Bologna. Letizia Dall’Olmo Casadio si è raccontata così ai canali ufficiali del Club. Le sue riflessioni sono andate inevitabilmente al primo stop dopo 9 vittorie consecutive: “Ebbene sì, è arrivato lo stop dopo 9 vittorie consecutive. Ovviamente un po’ di rammarico c’è perché non abbiamo giocato la nostra pallavolo e abbiamo affrontato una squadra molto preparata. Ciò che è accaduto domenica ci è servito molto, sicuramente ad unirci di più, a non abbassare la guardia e a darci più energia per affrontare le prossime partite. Sabato sarà l’ultima partita del 2022 in un palazzetto molto lontano da casa e ben attrezzato. Trevi è una squadra non per niente da sottovalutare, anzi un avversario da prendere di petto, dato che non hanno mai perso in casa loro. Ottima occasione per riscattarci e dimostrare quanto valiamo, prima della pausa natalizia”.

La giocatrice ha poi approfondito le sue ultime prestazioni: “Mi sto impegnando tanto, quotidianamente, per farmi trovare pronta in ogni momento e quindi, a livello personale, sono molto contenta dell’ultima prestazione, nonostante la brutta sconfitta. La strada, ad ogni modo, è ancora lunga e ho ancora tanto da imparare”.

In chiusura, si è lasciata andare con gli obiettivi da raggiungere nel 2023: “Per quanto mi riguarda cercherò di migliorare sotto tutti gli aspetti del gioco, per crescere come giocatrice e per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata!”.