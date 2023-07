La VTB Bologna ha scelto il suo palazzetto per l’A2: nella prossima stagione giocherà a Budrio

Il cammino verso la nuova stagione della VTB Bologna passa anche attraverso le dichiarazioni dei protagonisti della società felsinea. Tra questi c’è Alberto Piva che da anni riveste il ruolo di vicepresidente del team emiliano. Il numero 2 del sodalizio bolognese ha commentato la promozione in Serie A2 e cosa si aspetta dal prossimo campionato, non certo semplice ma comunque ambizioso: “Il risultato ottenuto sul campo è stato frutto di una campagna acquisti ben riuscita, di un buon lavoro quotidiano in palestra e di una serie di circostanze positive che hanno contribuito a tale successo. Avevamo preventivato di raggiungere la serie A2 in due anni per diverse ragioni, sia organizzative che impiantistiche, in quanto il palazzetto è ancora in costruzione e verrà terminato a luglio del prossimo anno. In questa nuova stagione andremo, infatti, a giocare a Budrio. Siamo anche alla ricerca di sponsorizzazioni in modo tale da avere un budget adeguato al campionato di A2 in cui puntiamo alla salvezza”.