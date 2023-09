La VTB Bologna perde la prima amichevole pre-campionato, coach Zappaterra: “Mi aspettavo di più”

La prima uscita stagionale non sorride alla VTB FCREDIL Bologna. Ad aggiudicarsi il test match d’esordio è la Nuvolí AltaFratte Padova con il punteggio di 3-1 (25-18, 19-25, 25-21, 25-20). La formazione veneta (neopromossa in A2 proprio come le felsinee) fa suo in agilità il primo set, soffre l’ottima partenza ospite e cede il secondo per chiudere poi vincendo due parziali combattuti. Alla fine della seduta di allenamento sono quattro i set dei quali i due allenatori approfittano per ruotare tutti gli effettivi a loro disposizione.

Coach Zappaterra si è così espresso al termine dell’impegno amichevole: “Mi aspettavo qualcosa in più, abbiamo pagato sul piano fisico. Ho avuto l’impressione che la Nuvolí AltaFratte Padova fosse più brillante su questo aspetto ma anche sul piano tecnico, soprattutto nel fondamentale della battuta. Noi abbiamo avuto delle buone percentuali in attacco e in difesa non abbiamo lavorato male, siamo riusciti a costruire più occasioni in contrattacco rispetto alle nostre avversarie. Dobbiamo migliorare in battuta e ricezione e fare qualche errore in meno”. Le rossoblù avranno la possibilità di rifarsi già domani, martedì 12 settembre, nel secondo allenamento congiunto in casa della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino.