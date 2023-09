Finalmente VTB Bologna: contro Rubiera arriva la prima vittoria in amichevole

La prima volta in casa, al PalaSport Luciano Marani segna anche la prima vittoria, in questa stagione, per la VTB FCREDIL Bologna. Accolte dalle nuove mura amiche e da un pubblico caloroso accorso a Budrio per l’occasione, le ragazze guidate da coach Zappaterra si impongono sulla Giusto Spirito Rubiera per 4/0 (25-21, 25-12, 25-15, 27-25). Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Zappaterra a fine partita: “Non vedevamo l’ora di essere al PalaMarani, è la nostra prima volta in questo impianto molto bello, dove si fa in fretta a prendere le misure. La squadra mi è piaciuta, siamo in crescita anche se abbiamo giocato con una formazione di categoria inferiore. Si son viste cose migliori rispetto alle ultime gare ma dobbiamo essere più cinici e precisi: in alcuni frangenti commettiamo troppi errori diretti. Ci tenevo, inoltre, tantissimo che le ragazze vincessero l’ultimo set perché riuscire a venire fuori da una situazione difficile, anche in amichevole, è molto allenante e ti aiuta ad inserire in squadra quella mentalità vincente che noi cerchiamo e che ci ha fatto vincere lo scorso anno.” Prossimo impegno per la formazione rossoblù, mercoledì 20 settembre ospiti della Picco Lecco