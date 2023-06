VTB Bologna promosso in Serie A2! Decisiva la vittoria con Imola al PalaRuscello

Il grande cuore della Clai Imola non basta per ribaltare le sorti della finale play-off tra le emiliane e la VTB Bologna. Le felsinee di coach Zappaterra replicano il successo casalingo dello scorso weekend e grazie al 3-2 di ieri al PalaRuscello vengono promosse in Serie A2. È un traguardo importante e che si aggiunge alla Coppa Italia di categoria conquistata ad aprile. Di fronte al pubblico del PalaRuscello la squadra di Nello Caliendo riesce a prodursi in una prova completamente diversa rispetto a quella di quattro giorni prima a Bologna.

Per la Clai si tratta dell’ultima chiamata per cercare di mantenere aperto il discorso promozione. Cavalli e compagne devono riscattare gara 1 dove, solo nella parte iniziale del match, hanno dato l’impressione di poter tenere testa a Bologna. Ed il riscatto c’è stato. Già nel primo set Imola, trainata da Rizzo in grande spolvero, sempre ben imbeccata da capitan Cavalli, si porta avanti e riesce ad amministrare il vantaggio con un cambio-palla regolare. Dalla parte di Bologna è Fiore a fare la partita, ma per VTB non basta e Clai passa a condurre 1-0. Il vantaggio di un set si rivelerà uno dei punti deboli di Imola, che si rilassa e consente a VTB una partenza lampo. 5-0 con rimonta Csi Clai che passa avanti 9-8. Ma i black-out imolesi continuano e Bologna ne approfitta, sempre con Fiore sugli scudi. 1-1. Il terzo set si rivelerà il più emozionante di tutta la stagione. Clai commette molti errori che non le consentono di allungare.

Alla fine del parziale 11 errori al servizio e 5 in attacco mandano Bologna al set-ball per primo. Missiroli e Cammisa annullano le due opportunità per le ospiti di andare avanti, poi ancora Cammisa ed un errore in attacco di Bologna portano di nuovo Imola avanti: 2-1. Nel quarto set di nuovo Bologna parte forte, ma la chiave di volta del match si manifesta nella fase centrale. Missiroli accusa problemi di crampi. Sembra poter riprendere il suo posto, ma dopo un primo tentativo di resistere, deve arrendersi e costringere Caliendo al cambio con Morciano.

Imola arriva fino al 16 pari, ma Bologna è capace di cogliere l’attimo e piazza l’allungo decisivo con un parziale di 9-3 nel finale. Nel quinto set Caliendo prova a giocarsi la carta Folli, ma Bologna vede il traguardo ed aggredisce subito una Clai che comincia a non crederci più. Torna in campo Morciano, e nel finale anche Tasholli. I punti che proiettano VTB in Serie A2 sono giustamente di Fiore, e per Bologna può cominciare la festa. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-VTB BOLOGNA 2-3 (25-18; 21-25; 28-26; 19-25; 10-15)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli 3, Cavalli 3, Tasholli 2, Cammisa 12, Folli, Migliorini 10, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie ne, Morciano, Missiroli 11, Moretto 17, Rizzo 14. All. Caliendo

BOLOGNA: Ristori Tomberli 7, Taiani ne, Boninsegna 12, Fiore 24, Pavani 13, Campisi ne, Cavalli ne (L2), Bernardeschi ne, Laporta (L), Dall’Olmo Casadio ne, Neriotti 9, Bongiovanni ne, Saccani 5. All. Zappaterra