VTB Bologna, c’è ancora da lavorare: secondo ko consecutivo in amichevole

Già avversarie nella finale di Coppa Italia di Serie B1 dello scorso aprile, la VTB FCREDIL Bologna e la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino si sono sfidate nel secondo test match della stagione 2023-2024. Questa volta, però, il risultato è stato diverso rispetto al recente passato: a vincere sono state le padrone di casa che si sono imposte con il punteggio di 3-1 (16-25, 25-20, 25-18, 25-22).

A fare il punto della situazione è il secondo allenatore della formazione rossoblù, Marco Generali: “Abbiamo approcciato bene alla partita, iniziando con il piede giusto: lo dimostra il parziale del primo set. Purtroppo, poi, abbiamo iniziato a sbagliare un po’ troppo. Dobbiamo ancora lavorare, del resto quella di ieri era la seconda uscita amichevole stagionale. Sabato ospiteremo Rubiera nel primo allenamento congiunto a Budrio. Sicuramente, in questi giorni di avvicinamento alla partita, lavoreremo su quegli aspetti che abbiamo già condiviso con le ragazze, in modo tale da continuare il percorso iniziato a fine agosto. Sono convinto che riusciremo ad apportare al nostro gioco le modifiche necessarie per poter esprimere maggior qualità. Saranno fondamentali le prossime amichevoli che ci separano dalla Regular Season.”