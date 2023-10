VTB Bologna a testa alta nell’esordio in A2: in Friuli le felsinee conquistano un punto

La certezza di aver messo paura a una delle squadre più forti della categoria, un punto in cascina e la miglior realizzatrice di giornata. Sono questi gli spunti positivi dell’esordio in A2 della VTB Bologna che cade al tie-break a Lignano Sabbiadoro contro la CDA Talmassons e può guardare con fiducia al futuro. I 21 punti di Fiore sono di sicuro una notizia importante, coach Zappaterra può contare su un gruppo affiatato e in grado di dare filo da torcere a qualsiasi avversario. Il primo set porta sul rettangolo di gioco grande equilibrio e scambi punto a punto fino alle ultime battute, dove la formazione ospite strappa il vantaggio decisivo per guadagnare il primo parziale chiudendo 19-25.

Dal secondo set inizia la riscossa delle Pink Panthers guidate dall’ingresso di Populini che strappa diversi punti vincenti. Situazione che prosegue punto a punto fino al 18 pari ma nel finale di set le ragazze di coach Leonardo Barbieri trovano piccoli e decisivi allunghi che valgono il momentaneo pareggio dell’ 1-1, con il punto decisivo di Hardeman che sigla il 25-21. Terzo set guidato sempre con un buon vantaggio creato nei punti iniziali dalla formazione di casa che inizialmente guadagna un break importante sul 6-2. Bologna è costretta a subire le iniziative dell’attacco friulano, avvicinandosi più volte al momentaneo pareggio ma senza raggiungere mai le padrone di casa. Il terzo parziale si chiude sul 25-20.

Quarto set con musica completamente opposta rispetto ai due set precedenti, con Bologna che in avvio strappa un break che risulterà poi decisivo nel proseguo del parziale. Le ospiti raggiungono il massimo vantaggio sul 9-18 guidando fino al punto del 19-25 che vale il 2-2. Al tie break la CDA Talmassons FVG tira fuori nuovamente energie che sembravano perse: la prima metà del quinto set si chiude con un perentorio 8-4, con la CDA che mantiene poi le distanze guidata dalla sua batteria di attaccanti. Risultato che al termine del tie break dice 15-9 e 3-2 CDA Talmassons FVG.

Così coach Zappaterra a fine gara: “Devo dire che sono soddisfatto della prestazione delle mie ragazze. Ci siamo fatti trovare in palla nel primo set fin da subito con una partenza a razzo, poi però è venuta fuori la maggior esperienza di Talmassons. Devo dire che la partita si poteva mettere male ma siamo riusciti comunque a portarla al tie break. Peccato per quelle battute sbagliate nel finale di quinto set, però torniamo a casa soddisfatti.” Il tabellino del match:

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-2 (19-25 25-21 25-20 19-25 15-9)

TALMASSONS FVG: Hardeman 18, Costantini 6, Kavalenka 13, Piomboni 5, Eckl 13, Eze Blessing 11, Monaco (L), Populini 8, Negretti (L), Grazia, Bagnoli. Non entrate: Gulich, Bole. All. Barbieri.

BOLOGNA: Ristori 3, Neriotti 15, Fiore 21, Lotti 5, Tresoldi 12, Saccani 2, Taiani (L), Bovolo 8, Laporta (L), Del Federico. Non entrate: Rossi, Tellaroli, Bongiovanni. All. Zappaterra