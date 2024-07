Tyche bank, finanziamento da 500mila euro all'azienda di lingerie "La perla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Tyche Bank, istituto bancario specializzato in procedure concorsuali, finanza d'impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP, rende noto di aver effettuato un’operazione di supporto finanziario all’azienda produttrice di lingerie La Perla. L’operazione, per la quale Tyche Bank ha messo a disposizione dell’azienda Euro 500mila, permette alla società di riavviare l’operatività dello stabilimento di Via Mattei a Bologna e risponde alle esigenze correnti dei commissari. “Il nostro business model è orientato a supportare le aziende nel superamento della crisi, questa operazione identifica il target delle imprese a cui ci vogliamo rivolgere” dichiara Francesco De Marco, Vice Direttore Generale di Tyche Bank. “Poter supportare aziende che hanno perso l’accesso al credito tradizionale, ma hanno potenzialità per stare sul mercato, è la nostra mission. Abbiamo competenza verticale sulla finanza d'impresa, questo ci permette di valutare e sostenere consapevolmente le esigenze finanziarie del target a cui ci rivolgiamo. Siamo felici di poter supportare imprese in cui riconosciamo un business di valore, come il gruppo La Perla, brand conosciuto in tutto il mondo, in questo momento di ripresa delle attività”.