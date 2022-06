Lavori in corso, dal Ponte San Ruffillo a via de' Carbonesi: tutti i cantieri in arrivo

Al via domani, 6 giugno, il grande cantiere di via de' Carbonesi. La strada sarà chiusa fino al 15 settembre dall'incrocio con via Farini all'incrocio con via Tagliapietre per lavori Hera di rinnovo delle reti idriche e del gas e raccolta acque meteoriche, intervento coordinato con il Comune e la successiva riqualificazione della strada e dei percorsi pedonali.

Chiusi anche gli incroci con via Farini e via D'Azeglio, con deviazioni delle linee bus e creazione di percorsi ciclabili alternativi. Termine previsto per il completamento del progetto 31 marzo 2023.



Ponte San Ruffillo, per la riparazione del parapetto del ponte San Ruffillo, via Toscana sarà interessata dall'istituzione di senso unico alternato regolamentato da semafori, sul tratto interessato, dal 9 al 18 giugno.



Piazzetta Prendiparte sarà chiusa dall'8 al 10 giugno in prossimità del civico 5, con inversione del senso di marcia di via Albiroli nel tratto da via Goito a via degli Albari, per lavorisull'impianto di telefonia nella fascia oraria 9 - 18.



Via Borgonuovo sarà chiusa in prossimità dei civici 2 e 4 con entrata ed uscita veicoli lato via Santa, via Santo Stefano e Strada Maggiore dall'8 al 9 giugno dalle 11 alle 18.30 per operazioni di trasloco.



Via Caduti di Casteldebole avrà un restringimento all'altezza del civico 122/c, dal 6 al 10 giugno, con mantenimento di una corsia per il transito veicolare ed istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nel medesimo tratto, solo nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di posa un cavo Enel. Al di fuori dell'orario indicato o in assenza del personale di cantiere, l’impresa dovrà ripristinare la viabilità ordinaria.



Via Cristoforo Colombo chiusa in corrispondenza del cavalcavia sovrapassante l'autostrada A14 dalle 22 del giorno 6 alle 6 del giorno 7 giugno, per lavori di manutenzione della società Autostrade per l'italia Spa.



Via Rigosa (Strada Provinciale 26), in corrispondenza del sottopasso autostradale, dalle 7 del 6 giugno, è prevista l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico per lavori di ricostruzione del ponte autostradale danneggiato a seguito di incidente. Termine previsto: 28 ottobre 2022.



Via Malvolta, è interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via, che si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase, dal 6 al giorno all'8 giugno il cantiere interverrà nel tratto tra via Murri e via dei Lamponi (incroci esclusi), con chiusura di quel tratto di strada.

Dall'8 all’11 giugno si interverrà tra via dei Lamponi, incrocio compreso, e via Parisio, con chiusura del tratto e istituzione di sensi unici alternati regolamentati a vista nei tratti chiusi dai lavori di via Malvolta (tra via Gobatti e via dei Lamponi), di via dei Lamponi (tra via Murri e via Catalani) e di via delle Fragole (tra via Murri e via Malvolta e tra via Malvolta e via delle More). Sarà invertito il senso di circolazione di via delle More.



Via Montegrappa, avrà restringimenti di carreggiata per i lavori distemazione della pavimentazione stradale in pietra nel tratto tra via Calcavinazzi e via Sauro, che inizieranno il 6 per terminare l'11 giugno.



Via Cristoforo Colombo avrà restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti tra la rotonda Martiri delle Foibe e il benzinaio IP al civico 201, dal 6 al 10 giugno.



Via Tagliamento sarà chiusa per il rifacimento della pavimentazione stradale tra via Calabria e Via Lombardia, dal 6 all’8 giugno.



Via del Pilastro avrà restringimenti della carreggiata stradale, il 6 giugno, per i lavori di rappezzo sulla pavimentazione stradale all’altezza del civico17.



Via Larga sarà a senso unico con direzione consentita verso via del Pilastro, il 6 giugno, per il rifacimento della pavimentazione stradale tra via del Pilastro e via dell’Industria.



Via Carracci sarà interessata il 6 giugno dall'esecuzione di sondaggi presso il ponte sul Navile sulla corsia in direzione via Zanardi. L'attività comporterà l'interruzione del marciapiede lato sud (pedoni sul lato opposto), restringimenti della carreggiata, bici deviate sulla corsia veicolare per il tratto interrotto della ciclabile in direzione via Zanardi in corrispondenza del cantiere).



Via Quarto di Sopra sarà chiusa il 7 giugno per lavori di rappezzo sulla pavimentazione stradale all’altezza del civico 1/8.



Via Piemonte avrà restringimenti di carreggiata l'8 e 9 giugno, per il rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via.



Via Saragat avrà restringimenti della carreggiata stradale l'8 giugno, per il rifacimento localizzato della pavimentazione stradale in corrispondenza dell’innesto della bretella in uscita da viale Pertini.



Viale Pertini sarà interessata, l'8 giugno, dall'esecuzione di sondaggi sul sovrappasso pedonale di collegamento tra via Nenni e via Saragat. Le attività interesseranno la carreggiata solo nelle prime ore del pomeriggio per l’esecuzione di un carotaggio sulla pila a lato della corsia di marcia direzione Casalecchio.



Via Savena Antico avrà restringimenti della carreggiata stradale dla 9 al 15 giugno, per il rifacimento a tratti della pavimentazione dei marciapiedi.



Via Fiorita sarà chiusa il 9 giugno per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della laterale ai civici 11/2 -11/6.

Lavori in corso

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili. Termine previsto: 31 agosto.



Via Stalingrado, nella semicarreggiata direzione centro tra l'incrocio con il ponte ferroviario in corrispondenza di via Bonvicini e l'incrocio con via della Manifattura, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie di marcia. Interruzione della pista ciclabile presente in via della Manifattura direzione centro all'incrocio con via Ferrarese e deviazione delle biciclette sulla pista ciclabile di via Ferrarese, per lavori stradali relativi alla realizzazione del Nuovo Tecnopolo Termine previsto: 31 luglio.



Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre 2023.



Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena restringimento del percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte. Termine previsto: giugno 2022.



Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 22 agosto.



Via dell'Angelo Custode, dall'incrocio con via Toscana a via del Picchio, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per lavori di riqualificazione della rete viaria e dei marciapiedi. Termine previsto: 15 giugno.



Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 nelle giornate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 21 giugno.



Via Emilia Ponente, ponte stradale sul fiume Reno denominato "Pontelungo", senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024.



Via Andrea Costa, da via Luigi Busi alla rotonda Fulvio Bernardini, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale istituzione del senso unico alternato nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 24 luglio.



Via del Gomito e via Calamosco, dalla rotonda Vigili del Fuoco a via San Donato, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito, con istituzione di un senso unico alternato in caso di necessità, per lavori di realizzazione percorsi ciclabili-Progetto Biciplan. Termine previsto: 31 luglio.



Via dei Lamponi, da Largo Cardinale Lercaro a via degli Orti, lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 30 giugno.



Via San Donato carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell'autostrada A 14 a circa 30 metri dopo, ha un restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Temine previsto: 30 settembre.



Via di Corticella e incroci con via S. Anna, via del Sole e via delle Fonti, via dell'Arcoveggio incroci con via delle Fonti e via dei Giardini, restringimenti della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito per senso di marcia ed eventuale istituzione di senso unico alternato in caso di necessità nella fascia oraria 9.30-16.30 per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. Termine previsto: 1 luglio.



Via Ferrarese, tra il civico 154 e via Stalingrado (civico 107), restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per il transito per senso di marcia e istituzione di senso unico alternato nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori Hera di rinnovo della rete idrica. Termine previsto: 1 luglio.



Largo Cardinale Lercaro rifacimento della pavimentazione nella parte centrale della piazza e dell'area verde. L'intervento verrà eseguito per fasi con modifiche temporanee della sosta e della viabilità pedonale nell'area occupata dal cantiere. Termine previsto: 3 giugno.



Via Marescalchi, tra Piazza Galileo e via De' Fusari, possibile chiusura solo in caso di necessità nella fascia oraria 14.30-15.30 per operazioni di carico/scarico materiale di un cantiere edile privato. Termine previsto: 22 luglio.



Via dell'Arcoveggio, tra via della Cooperazione e il civico 59/2, ha restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per senso di marcia e senso unico alternato, in orario di lavoro, per la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto. Termine previsto 6 giugno.



Via Franco Bolognese, avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed istituzione di senso unico alternato in caso di necessità, per

lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali ed interventi per il miglioramento della sicurezza stradale. Termine previsto 1 luglio.



Via Olmetola, all'incrocio con via Casteldebole e in prossimità del civico 40, avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed istituzione di senso unico alternato in caso di necessità, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali e miglioramento della sicurezza stradale. Termine previsto 1 luglio.



Via Zanardi, dal sottopasso ferroviario all'altezza del civico 447 al confine comunale (Castel Maggiore), avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed istituzione di senso unico alternato in caso di necessità, per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (previsti nel progetto "Biciplan" piano della mobilità ciclabile). Termine previsto 31 luglio.



Via Francesco Cavazza, lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e della segnaletica per la riqualificazione ed il miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali. L'intervento verrà realizzato per fasi, con istituzione temporanea di divieti di sosta e deviazioni dei percorsi pedonali nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. A seguire, è prevista anche la riqualificazione su via Beniamino Gigli e via Augusto Romagnoli. Termine previsto: 1 novembre.



Via Siepelunga, nel tratto da via Murri a via Molinelli, dal giorno 30 maggio avrà un restringimento della carreggiata stradale con eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da movieri per lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Fuori dall'orario di lavoro o in assenza del personale di cantiere, l’impresa dovrà ripristinare la viabilità ordinaria. L'intervento di riqualificazione interesserà anche gli incroci con le strade laterali. Termine previsto: 12 agosto.



Via Masi ha restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, sistemazione della zona di sosta e integrazione della raccolta acque meteoriche. Termine previsto: 31 luglio.



Via Boldrini restringimento della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e della zona sosta dal civico 24 fino piazza XX Settembre. Termine previsto: 30 maggio.



Via Cavallina avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento di vari tratti della pavimentazione dei marciapiedi, dal 30 maggio all'8 giugno.