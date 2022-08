Elezioni 2022, come ottenere o rinnovare la tessera elettorale

Tra meno di due mesi, il 25 settembre, si voterà per le Elezioni Politiche. Per farlo è necessario portare con sé al seggio la tessera elettorale ed un documento di identità. Vediamo cosa prevede l'Ufficio Elettorale del Comune di Bologna.

Come richiedere la tessera elettorale

I messi o impiegati comunali consegnano la tessera elettorale a te o alle persone con te conviventi, al tuo indirizzo.

In caso di assenza, dopo tre passaggi, il messo lascia un avviso per il ritiro presso l'ufficio elettorale.



Puoi ritirare la tessera di persona, ma se vuoi delegare un'altra persona al ritiro, occorre che compili il modulo e alleghi la fotocopia del tuo documento di riconoscimento.

È possibile recarsi all'Ufficio elettorale per chiedere un duplicato o il rinnovo della tessera anche in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi per l'apposizione del bollo che attesta il voto.

Casi particolari

Se sei un elettore, un'elettrice residente all'estero puoi ritirare la tessera elettorale presso l'ufficio elettorale in occasione della prima consultazione utile o in qualsiasi periodo dell'anno.

Se hai cambiato abitazione all'interno dello stesso comune, ricevi per posta al proprio domicilio un’etichetta adesiva di aggiornamento da applicare sulla tessera.

Se i tuoi dati anagrafici sono variati ricevi una nuova tessera, previo ritiro della precedenti

Documentazione richiesta

Per tutti

richiesta di duplicato.

In caso di smarrimento o furto:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare al momento del ritiro del duplicato.

In caso di deterioramento o di esaurimento degli spazi:

tessera deteriorata o la precedente tessera.

La richiesta ed il ritiro può essere fatta anche da un'altra persona, maggiorenne, purché munita di delega e fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.



Il rilascio del duplicato è immediato.

Validità

La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.