Lavori Hera a San Lazzaro: predisposti punti di distribuzione di acqua potabile

Hera ha iniziato lavori di ristrutturazione e rinnovo sulla rete idrica, a San Lazzaro di Savena, in via Bellaria, dove lunedì 19 luglio è previsto un intervento per spostare una condotta di 40 cm di diametro.

I lavori comporteranno la mancata erogazione dell’acqua, indicativamente dalle 8 alle 18, ai residenti nelle vie Bellaria, Martiri di Pizzocalvo, Palazzetti di Sopra e nelle frazioni La Pulce, Farneto e Cicogna (parte sud).

Saranno predisposti, fa sapere la multiutility, punti di distribuzione di sacchetti d’acqua potabile: "È comunque consigliato, alle utenze interessate, fare scorta d’acqua da utilizzare durante l’interruzione programmata dell’erogazione. Le utenze interessate sono state avvertite anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate".

Il cantiere, già avviato, sta comportando anche temporanee modifiche alla viabilità, in particolare un restringimento di carreggiata in via Bellaria.

