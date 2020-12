Traffico e viabilità, neve in autostrada: ecco i tratti interessati

Come da previsioni, una perturbazione proveniente dal Nord Europa sta interessando la Penisola e ha portato la neve. Si registrano code su molti tratti a causa dei mezzi spazzaneve in azione.

Autostrade mette in guardia per le nevicate sui tratti di competenza e raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Alle 8.30 di oggi 2 dicembre nevica su:

- A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola ed il bivio per la A1 Direttissima

- A1 Direttissima tra il bivio per la A1 Panoramica e Firenzuola

- A13 Bologna-Padova tra Bologna ed Altedo e tra Terme Euganee ed il bivio per la A4 Torino-Trieste

- D13 Diramazione Padova sud tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Padova

- A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Bologna San Lazzaro

- Raccordo di Casalecchio tra il bivio con la A1 Milano-Napoli ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto

- A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada e Casale Monferrato sud

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

Sono previste nevicate sui seguenti tratti autostradali:- A4 Milano-Brescia da Milano a Brescia- A7 Serravalle-Genova da Bolzaneto a Serravalle Scrivia- A8 Milano-Varese da Milano al bivio per la D08 Diramazione Gallarate Gattico- D08 Diramazione Gallarate Gattico dal bivio con la A8 a Castelletto Ticino- A9 Lainate-Chiasso da Lainate a Chiasso- A23 Udine-Tarvisio da Gemona al Tarvisio- A27 Venezia-Belluno da Vittorio Veneto al bivio con la SS51 Alemagna