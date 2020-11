Traffico, tangenziale e autostrade: caselli e tratti chiusi dal 23 novembre

Le previsioni settimanali di chiusura per lavori sul nodo bolognese a partire dal 23 novembre

- FIRENZE-RIOVEGGIO - Tratto Chiuso (Km 222.7 - direzione: Milano). Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Rioveggio dalle ore 08:00 del giorno 24/11/2020 alle ore 18:00 del giorno 26/11/2020 per lavori Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

- BARBERINO DI MUGELLO-FIRENZE - Tratto Chiuso (Km 255.45 - direzione: Bologna). Tratto Chiuso tra Barberino di Mugello e Aglio KM 255 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/11/2020 al giorno 27/11/2020 per lavori

- CANTAGALLO EST - Area di Servizio Chiusa (Km 198.9 - direzione: Milano). L'area di servizio Cantagallo est è chiusa dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/11/2020 al giorno 28/11/2020 per lavori.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 199.89 - direzione: Milano). Sasso Marconi Nord in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/11/2020 al giorno 28/11/2020 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 14.4 - direzione: Da Ancona). Chiuso al traffico Bivio A14/A13 Bologna-Padova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/11/2020 al giorno 24/11/2020 provenendo da Ancona verso Padova per lavori. Entrata consigliata verso Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Taranto). L'uscita di Bologna Fiera è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/11/2020 al giorno 25/11/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Bologna Fiera in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 26/11/2020 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Da Ancona). L'uscita di Bologna Fiera è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 26/11/2020 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 0 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Tratto Chiuso tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 27/11/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Casalecchio.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 0 - direzione: Da Autostrada Bologna-Taranto). Chiuso al traffico Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 27/11/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Firenze per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Casalecchio.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 0.8 - entrambe le direzioni). Bologna Casalecchio in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 27/11/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Sasso Marconi su A1 Milano-Napoli.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 22.2 - direzione: Taranto). L'uscita di Bologna San Lazzaro e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 28/11/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Fiera.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 5 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Tratto Chiuso tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/11/2020 al giorno 27/11/2020 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio.

Nuova Bazzanese

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (direzione: Da Bologna). Chiuso al traffico Bivio N. Bazzanese/Complanare BO dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 27/11/2020 provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Sasso Marconi su A1 Milano-Napoli.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (direzione: Da Vignola). Chiuso al traffico Bivio N. Bazzanese/Complanare BO dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 27/11/2020 provenendo da Vignola verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Sasso Marconi su A1 Milano-Napoli.

T6 Complanare Bologna

- SVINCOLO VIA DEL TRIUMVIRATO - Entrata Chiusa (direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Svincolo 4 Via Triumvirato in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 26/11/2020 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Svincolo 2 Borgo Panigale in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 26/11/2020 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 Via Triumvirato.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (direzione: Complanare Di Bologna). Chiuso al traffico Bivio Tangenziale Bologna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 26/11/2020 provenendo da Bologna Borgo Panigale verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto su Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Bologna Borgo Panigale: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Tratto Chiuso tra Svincolo 2 Borgo Panigale e Svincolo 4 bis Aeroporto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 26/11/2020 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo 2 Borgo Panigale.

- BOLOGNA - Tratto Chiuso (direzione: Autostrada Milano-Napoli)

Tratto Chiuso tra Svincolo 1 Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/11/2020 al giorno 27/11/2020 per lavori