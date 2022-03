MAPPA Autovelox mobili: dove sono posizionati questa settimana (7- 13 marzo 2022)

Proseguono i controlli della polizia stradale lungo le strade regionali attraverso i sistemi di controllo elettronici. L'operazione è trasparente e l'obiettivo è quello di combattere la "piaga" degli incidenti legati all'eccesso di velocità, specifica la polizia.

E proprio in quanto "intervento trasparente" sono state rese note le tratte regionali interessate dal controllo.

Dunque ecco la mappa di dove vengono posizionati gli autovelox nella terza settimana di marzo 2022 (dal 7 al 13) sulle strade di Bologna e del resto dell'Emilia-Romagna?

7/03/2022

RA / 08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

Strada Statale SS / 16 Adriatica FE

SS / 309 Romea FE

SS / 9 via Emilia PR

8/03/2022

Strada Provinciale SP / 513R PR

9/03/2022

Raccordo Autostradale RA / 08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

Strada Statale SS / 16 Adriatica FE

SS / 16 Adriatica RA

SS / 309 Romea FE

SS / 495 FE

SS / 9 via Emilia BO

Strada Provinciale SP / 62 della Cisa PR

SP / 62 R Variante Cispadana RE

Strada Comunale SC /Complanare Luigi Einaudi MO

11/03/2022

Raccordo Autostradale RA / 08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

Strada Statale SS / 12 Nuova Variante Mirandola MO

SS / 16 Adriatica FE

SS / 309 Romea FE

SS / 495 FE

SS / 9 via Emilia BO

Strada Provinciale SP / 9 PR

12/03/2022

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia PC

Raccordo Autostradale RA / 08 Ferrara-Porto Garibaldi FE

Strada Statale SS / 16 Adriatica FE

SS / 309 Romea FE

SS / 495 FE

Strada Provinciale SP / 62 R Variante Cispadana RE

13/03/2022

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia PC