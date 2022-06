Traffico sulle autostrade per il ponte del 2 giugno: gli spostamenti da "bollino rosso"

Giovedì 2 giugno via al lungo ponte per il 76° anniversario della Repubblica: per chi può si prospettano 4 giorni di vacanza che coincidono anche con la chiusura di molte scuole. Anche il tempo che si prevede bello farà la sua parte.

A partire dal pomeriggio di oggi e, per l’intero fine settimana, secondo Autostrade, lungo la rete flussi di traffico in

aumento dai luoghi di residenza verso le località di mare e di montagna.: "Un incremento dei flussi in linea con i dati registrati nel corso della seconda metà del mese di maggio, che ha evidenziato una netta ripresa del

traffico, superando in alcuni momenti anche i numeri pre-Covid: arrivando nel corso del mese di maggio a +1,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, con picchi fino al +20% nelle giornate di domenica" osserva la società.

E' stato predisposto il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle 7.00 alle 22.00 di giovedì 2 giugno e dalle 7.00 alle 22.00 di domenica 5 giugno.

Rimozione cantieri

Verranno inoltre rimossi i cantieri di ammodernamento lungo i principali tratti autostradali – quali per esempio l’intera area ligure e la dorsale Adriatica - affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico già nel corso della giornata di oggi. Resteranno operativi i soli cantieri in corrispondenza dei quali non si prevedono turbative alla circolazione, o necessari per consentire il completamento di importanti lavori prima dell’esodo estivo. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi adottati per tali situazioni garantiscono la disponibilità di due corsie nella direzione

prevalente di traffico, limitando in modo significativo la formazione di possibili code.

Previsioni traffico

Si precede un incremento degli spostamenti: in particolare

nell’area ligure lungo la costa e sulla A26

nell’area lombarda in uscita da Milano, lungo la A4 Milano-Brescia, sulla A8 dei laghi;

lungo l’Autosole in particolare nel nodo bolognese e fiorentino, nonché da Roma verso Napoli e dalla Capitale in direzione Orte

sulla A13 Bologna-Padova

sulla A27 Mestre-Belluno

flussi intensi di traffico anche lungo la dorsale adriatica che abbraccia per il suo intero percorso moltissime località balneari delle diverse Regioni, dalla Romagna alla Puglia

tempi di percorrenza superiori alla norma anche lungo i tracciati dell’area Toscana, per quanti sono diretti verso le località del mare ma anche in direzione delle aree rurali toscane

e dell’Umbria traffico in aumento è atteso anche lungo il litorale tirrenico e flegreo

Attesi brevi spostamenti domenica mattina, per le consuete gite fuori porta che vedranno i flussi convergere sulle tratte autostradali a ridosso delle principali aree metropolitane, in particolare in direzione delle località del mare.

Rientro

Dal tardo pomeriggio alla serata di domenica 5 giugno è previsto il traffico di rientro con itinerari principalmente di media percorrenza, in direzione delle principali aree metropolitane.

Nella giornata di lunedì 6 giugno è previsto traffico di rientro dei turisti austriaci e svizzeri che hanno trascorso inItalia la festività della Pentecoste, lungo la A23 Udine-Tarvisio e la A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione del confine di Stato.

(A14 Foto archivio)