Il nuovo sito internet di Fer – ferrovie Emilia-Romagna è on line

Nuova veste grafica e nuovi contenuti per il sito istituzionale di FER – Ferrovie Emilia-Romagna, www.fer.it. Un progetto fortemente voluto dall’azienda per dotarsi di uno strumento più moderno e rispondente alle esigenze dei vari pubblici di riferimento: fornitori, imprese, utenza. Oltre alla pagina istituzionale Chi siamo, altre sezioni importanti del sito riguardano società trasparente che contiene le informazioni obbligatorie di legge, Lavora con noi che contiene i bandi di selezione personale in corso e chiusi e 4 sezioni dove si rappresenta fortemente l’impegno di FER per il presente e il futuro: sostenibilità, sicurezza, accessibilità, tecnologia. 9 le linee gestite da FER per 364 km di rete ferroviaria, 52 stazioni e 68 fermate viaggiatori, 8 punti di carico e scarico merci. Ad esse il sito dedica la sezione “La rete”. Cliccando su ognuna delle 9 reti si possono ottenere informazioni utili per organizzare il viaggio in treno: circolazione in tempo reale, informazioni utili di accessibilità, altre informazioni di servizio (es. interruzioni di linea per cantieri), foto gallery. E per ogni stazione/fermata orari di partenza e arrivo, geolocalizzazione, servizi presenti. Il nuovo sito FER vuole così essere utile anche all’utenza ferroviaria che quotidianamente o più saltuariamente accede alle stazioni e ai treni per gli spostamenti.