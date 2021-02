Lavori in corso, strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: ecco dove

Velocità ridotta e inversione degli attuali sensi unici di marcia in via Pesci e via Zanichelli

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 22 febbraio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

Via Stalingrado, dall'incrocio con via Gnudi a viale Aldo Moro e all'incrocio con via del Lavoro, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 31 marzo.

Via Pietro Nenni, dalla Rotonda Onorato Malaguti fino al civico 11 e nella Rotonda Malaguti da via Nenni a via di Vittorio, ha un restringimento della carreggiata stradale per lavori di rifacimento marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche. Termine previsto: 30 marzo.

Via Leandro Alberti da viale Oriani verso via Masi è istituito un senso unico di circolazione per lavori di realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque. Termine previsto fine lavori: 30 aprile.

Via De' Buttieri è chiusa all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, esclusivamente dalle ore 7 di lunedì alle 18 di venerdì, per lavori edili sul coperto del fabbricato al civico 91 di via Santo Stefano. Termine previsto di fine lavori: 26 febbraio.

Via Aposazza ha un restringimento di carreggiata con una corsia per il transito veicolare a senso unico regolato da impianto semaforico, per lavori di manutenzione sull'impalcato del sottovia della società Autostrade per l'Italia spa. Termine previsto di fine lavori: 31 marzo.

Via Torino ha un restringimento di carreggiata da via Parisio fino al civico 11, in direzione via Benedetto Marcello, con il mantenimento di una corsia per il senso di marcia in corrispondenza del cantiere per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto di fine lavori: 15 maggio.

Via Andrea da Faenza ha un restringimento di carreggiata tra via Spada e via Barbieri, con il mantenimento di una corsia di marcia ed eventuale istituzione di senso unico alternato con ausilio di movieri nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Nel tratto tra via Calvart e via Spada è previsto, solo nei giorni lavorativi tra le 7.30 e le 17.30, un divieto di transito veicolare eccetto a chi accede ai passi carrai. Termine previsto di fine lavori: 31 marzo.

Via Andrea Costa è interessata da lavori di rifacimento e riqualificazione dei marciapiedi. La prima fase interessa il tratto compreso tra la rotonda Bernardini e via Domenico Bianchini, dove c'è un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia.

Via San Donato è previsto un restringimento della carreggiata, con il mantenimento di una corsia di marcia, in prossimità delle rampe della tangenziale per lavori della società Autostrade per l'Italia per la riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia. Termine previsto per fine lavori: 12 marzo.

Via Umberto Terracini dall'incrocio con la rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia all'incrocio con la Rotonda Tommasina Guidi, è previsto un restringimento di carreggiata, con mantenimento di una corsia di marcia e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di allargamento della carreggiata e realizzazione dello spartitraffico a centro strada. Termine previsto per fine lavori: 30 maggio.

Via di Monte Albano tra via dei Gessaroli e via di Casaglia, ci sono restringimenti di carreggiata per lavori di pulizia della cunetta stradale. Termine previsto per fine lavori: 23 febbraio.

Via Indipendenza nel tratto tra l'incrocio con via Falegnami e l'incrocio con via Rizzoli, restringimenti di carreggiata ed eventuale senso unico alternato a vista, per lavori di sistemazione dei basoli e cubetti della pavimentazione stradale. Termine previsto per fine lavori: 30 aprile.

Lavori in fase di attivazione

Via Nosadella è chiusa tra via del Fossato e Via Saragozza il giorno 26 febbraio tra le ore 9 e le 16, per lavori edili al civico 27. I residenti potranno entrare e uscire dal lato di via del Fossato o dal lato di via Saragozza con l'ausilio dei movieri dell'impresa.

Via Zoccoli dal giorno 23 febbraio, lavori di ripristino della pavimentazione. Termine previsto per fine lavori: 5 marzo.

Via Pesci-Via Zanichelli da lunedì 22 febbraio è in programma l'inversione degli attuali sensi unici di marcia e l'istituzione di una "zona residenziale" con limite massimo di velocità d 10 km/h e precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale. Il provvedimento di modifica della viabilità rientra nell'ambito di una migliore gestione e sicurezza della circolazione stradale