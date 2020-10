Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in corso, ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 26 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

Sulla rotatoria Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata fino al 31 ottobre da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile.

Via del Chiù, sul percorso ciclopedonale tra via Burgatti e via Malvasia è previsto un intervento della Regione Emilia-Romagna per il ripristino del muro di contenimento del Torrente Ravone. Il percorso ciclopedonale sarà chiuso durante le fasi di lavoro, fino al 2 novembre, esclusi domenica e festivi, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 19, e il sabato tra le 7 e le 13.

Via Normandia sarà a senso unico dall'incrocio con via Biancolelli in direzione via Marco Emilio Lepido, fino al 31 dicembre, per l'allestimento di un cantiere edile su un edificio privato al civico 35.

Via Marzabotto e via Bruno Monterumici avranno, fino al 31 ottobre, un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 30 novembre.

Via Leandro Alberti è a senso unico da piazza Trento Trieste verso via Masi per lavori alla rete di raccolta delle acque. Termine previsto: 7 dicembre.

Via Scandellara resta chiusa, dal civico 2 al civico 10, fino al 30 ottobre, per lavori di riqualificazione stradale, con entrata ed uscita dei veicoli dal lato di via del Terrapieno. Chiuso anche il corsello sul lato est del parcheggio di fronte a via Rimesse, con entrata e uscita solo dal lato nord.

Viale Gandhi, all'incrocio con via Tolmino, ha fino al 6 novembre un restringimento della carreggiata stradale, con il mantenimento di almeno due corsie per senso di marcia, e l'interruzione temporanea del percorso ciclabile per lavori di realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in attuazione del PSSU. Leggi i dettagli

Via Santa Caterina di Quarto ha restringimenti di carreggiata nel tratto dall'incrocio con la rampa di collegamento con via Fantoni, all'incrocio con la rotonda Torri, fino al 30 ottobre, per lavori di posa di una nuova tubazione idrica Hera. Viene mantenuta una corsia per il transito veicolare.

Via Tanari Vecchia è chiusa a veicoli e pedoni in corrispondenza del civico 7, fino al 13 novembre, ogni lunedì e venerdì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di demolizione di un fabbricato.

Via Goito è chiusa all'altezza del civico 14/e, con entrata e uscita dei veicoli dal lato via delle Donzelle e modifiche della viabilità nelle strade limitrofe. La chiusura, che si è determinata in urgenza per il pericolo di caduta calcinacci, fino al 31 dicembre.

Via Borgolocchi è chiusa fino al 26 ottobre, nella fascia oraria 8.30-17, esclusi festivi e prefestivi, per il rifacimento della pavimentazione di strada e marciapiedi dell’intera via.

Via Giacomo Pallotti e piazza Clodoveo Bonazzi sono interessate fino al 31 ottobre da lavori di asfaltatura, abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione dei percorsi pedonali e del sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Via Francesco Zanardi, dalla tangenziale nord al civico 405, avrà dal 19 ottobre un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria 9.30 -16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 dicembre.

Sempre su via Zanardi proseguono i lavori per la realizzazione dell'asse ciclabile centro-nord. Dopo la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi pedonali nel sottopasso ferroviario, si passa alla fresatura e rifacimento del manto stradale nel tratto dal sottopasso alla nuova rotonda all'incrocio con le vie Bovi Campeggi e Tanari. Il tratto interessato è a senso unico alternato regolato da movieri dalle 21 del 23 ottobre alle 22 del 24 ottobre. Una volta completata questa fase, saranno tracciate con segnaletica orizzontale e verticale le nuove corsie ciclabili in carreggiata in direzione centro e periferia.

Via Irnerio, tra il civico 53 ed il civico 49, sarà interessata dal 19 ottobre dall'avvio dei lavori Hera per nuovo allacciamento alle rete di teleriscaldamento delle sedi universitarie. Il cantiere si svolgerà per fasi con restringimento della carreggiata, chiusura della corsia preferenziale e spostamenti delle fermate bus nel tratto interessato dai lavori. Termine previsto: 6 dicembre.

Via de' Buttieri dal 24 ottobre è chiusa all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, per lavori edili sul coperto del fabbricato al civico 91 di via Santo Stefano. Termine previsto: 24 novembre.

Via delle Armi sarà interessata fino al 6 novembre da lavori di manutenzione straordinaria delle staccionate ai lati della pista ciclabile, con chiusura della pista.

Via Corelli avrà il restringimento della ciclabile per lavori di manutenzione ordinaria della staccionata a lato della pista.

Lavori in fase di attivazione

Via Andrea Costa, dall'incrocio con la rotonda Fulvio Bernardini all'incrocio con via dei Carrettieri, sarà interessata da lavori di riqualificazione con rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale. I lavori comportano il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 09.30 -16.30. Termine previsto 21 novembre 2020.



Via Gian Giacomo Carissimi sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e realizzazione di una piattaforma rialzata all'incrocio con via Cherubini, a completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi, con istituzione del divieto di transito veicolare dal 26 al 28 ottobre. Lavori di rifacimento della pavimentazione anche su via Benedetto Marcello in corrispondenza dell'incrocio con via Carissimi e via della Foscherara, con divieto di transito veicolare il 29 e il 30 ottobre. Le chiusure sono previste a fasi alterne su tratti distinti in entrambe le strade per limitare i disagi alla viabilità.

Via Volto Santo sarà chiusa tra vicolo Sant'Arcangelo e via degli Agresti per lavori Hera, dal 26 al 30 ottobre, tra le 8 e le 18.

Via San Donato avrà restringimenti della carreggiata per il rifacimento dei marciapiedi nel tratto all’altezza del civico 38, dal 26 al 30 ottobre.

Via Perti sarà chiusa dal 28 al 30 ottobre, nella fascia orari 9 - 16.30, per il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto tra via Turati e via Martini.

Via Roncati sarà a senso unico di marcia il 29 e il 30 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, nel tratto tra via Giacobbi e via Guidotti, con direzione consentita verso piazza Volta, per il rifacimento della pavimentazione stradale all’incrocio con via Guidotti.