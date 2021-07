Lavori in corso, strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: ecco dove

Tutti i cantieri in corso e in fase di attivazione

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 5 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, ha restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 31 dicembre.

Via De' Buttieri divieto di transito veicolare e pedonale all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, per lavori edili sul coperto del fabbricato. Termine previsto: 30 luglio

Via Andrea Costa nel tratto tra via Brizio e viale Carlo Pepoli, ha un restringimento di carreggiata fino ad agosto con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 18 luglio.

Via Umberto Terracini, dall'incrocio con la rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia all'incrocio con la Rotonda Tommasina Guidi, restringimento di carreggiata con mantenimento di una corsia di marcia e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di allargamento della carreggiata e realizzazione dello spartitraffico a centro strada. Termine previsto: 16 luglio.

Via Persicetana in prossimità del sovrappassante il raccordo autostradale ramo verde, ha un restringimento della semicarreggiata stradale in direzione periferia (lato Ancona) da due a una corsia di marcia, per lavori della società Autostrade per l'Italia spa di sostituzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 30 settembre.

Via Persicetana presso il sovrappasso autostrada A14 ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia (in entrambe le direzioni) per lavori della società Autostrade per l'Italia per la riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia. Termine previsto: 27 ottobre.

Via Marescalchi, tra piazza Galileo e via de' Fusari, è chiusa nelle fasce orarie 10.30-11 e 15.30-16, per carico e scarico materiale del cantiere, fino al 31 luglio.

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili, fino al 31 dicembre.

Via del Triumvirato, dalla rotonda Aristide Faccioli (tangenziale) alla rotonda Patrizia Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e rifacimento rete raccolta acque. Termine previsto: 31 ottobre.

Via del Triumvirato tra il civico 12 e l'incrocio con via Emilia Ponente è interessata da lavori di scavo Heratec per sostituzione della rete di acqua e gas, con restringimento della carreggiata e mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia. Termine previsto: 20 agosto.

Via Yuri Gagarin all'incrocio con via Beverara, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale senso unico alternato regolato da movieri solo nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione stradale mirati a migliorare la sicurezza. Termine previsto: 31 luglio.

Via San Mamolo proseguono i lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, dal'incrocio con Piazza San Mamolo a via SS Annunziata, è previsto un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia, fino al 12 luglio. Il termine previsto per completare l'intero progetto, da Piazza San Mamolo a via dei Colli, è il 14 settembre.

Via Benazza in prossimità del cavalcavia sopra l'autostrada A14, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, per lavori della società Autostrade per l'Italia spa di riqualifica delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 19 settembre

Via Bentini ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori sulla rete ciclabile. Termine previsto: 31 luglio.

Via Don Minzoni all'incrocio con viale Pietramellara, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per interventi di miglioramento della sicurezza stradale e riqualificazione della segnaletica. Termine previsto: 15 luglio.

Via Stalingrado, in corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie, su entrambe le direzioni di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle spalle del ponte. Termine previsto: 20 dicembre.

Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'aera parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo fino al 31 dicembre.

Via delle Moline è chiusa al transito veicolare per lavori di riqualificazione spazi e arredi urbani, rifacimento dell'intera sede stradale e relative reti di raccolta acque e della pubblica illuminazione. L'entrata e l'uscita dei veicoli è consentita dal lato di via Alessandrini e dal lato di via Capo di Lucca compatibilmente con le esigenze del cantiere. Termine previsto: 14 settembre.

Via Arcoveggio in corrispondenza del sottopasso autostradale ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 20 settembre.

Via Libia il ponte ferroviario è chiuso al transito veicolare per lavori di riqualificazione, impermeabilizzazione e completamento del sistema di raccolta acque. Deviazioni dei veicoli sui percorsi alternativi verso il ponte di via San Donato o il sottopasso di via Henghel Gualdi. Sempre garantito il transito pedonale per tutta la durata dei lavori. Termine previsto: 22 ottobre.

Via Bencivenni è chiusa all'altezza dei civici 54-56 per lavori di ripavimentazione stradale fino al 5 luglio

Lavori in fase di attivazione

Via Capramozza dal 5 luglio, è chiusa nel tratto tra via Palestro e via Altaseta, per lavori edili sul fabbricato di via Palestro 27. Termine previsto: 5 agosto

Via dell'Arcoveggio dal 6 luglio, istituzione di senso unico con direzione periferia, nel tratto tra via Fratelli Cervi e via Martiri di Monte Sole, per rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 8 luglio.

Via dell'Arcoveggio nei giorni 8 e 9 luglio, avrà restringimenti di carreggiata nel tratto dall'incrocio con via Roncaglio al civico 74/7, per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Via della Beverara dal 5 luglio sarà istituito un senso unico verso via Zanardi, nel tratto tra via Zanardi e Parco Lunetta Mariotti, per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 9 luglio.

Via Fratelli Cervi nei giorni 5 e 6 luglio avrà restringimenti di carreggiata nel segue numerazione dal civico 15/2 al civico 15/12 per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi.

Via dei Giardini dal 5 luglio avrà restringimenti di carreggiata tra via dell'Arcoveggio e via Fiammelli per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 16 luglio.

via Guelfa dal 6 luglio avrà restringimenti di carreggiata tra viale Lenin e via del Barroccio per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 16 luglio.