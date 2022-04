Lavori Hera a Molinella, autobotti e sacchi d'acqua per tutti

Giovedì 28 aprile Hera procederà a un intervento di manutenzione sulla condotta idrica di Molinella, in via Idice Abbandonato, località Guarda, per la sostituzione di un gruppo di valvole che ne regolano il flusso.

Per effettuare l’intervento sarà necessario interrompere il servizio dalle ore 8 alle ore 16 della stessa giornata sull’intero comune di Molinella, a eccezione della frazione Selva.

In collaborazione con l’Amministrazione comunale sono già state avvertite le utenze più sensibili alle quali verranno messi a disposizione cassoni con sacchetti da 5 litri.

Hera invita i cittadini interessati a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. In ogni modo l’azienda posizionerà 5 autobotti a cui la cittadinanza potrà rifornirsi. I mezzi saranno collocati nei pressi del Comune, in via Marconi, all’ospedale, in via Fiume Vecchio nella frazione di Marmorta e nel centro della frazione di San Pietro Capofiume.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.