Lavori in corso, strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 17 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Qui la mappa interattiva.

Lavori in attivazione

Via Emilia Ponente, all'altezza dei i civici 158 - 162 - 164 (area mercato S.Viola) divieto di transito veicolare eccetto mezzi di cantiere, mezzi operatori commerciali mercato rionale e mercato coperto (compatibilmente con le lavorazioni) e deviazioni dei percorsi pedonali su itinerari alternativi, per i lavori di riqualificazione del Parcheggio "ex Panigal". Termine previsto 31 marzo 2023



via Massarenti, incrocio con via Triachini, é previsto l'avvio dei lavori di riqualificazione stradale e interventi su segnaletica, con restringimento della carreggiata dalle ore 9.30 alle ore 16.30 con

mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia, ed eventuale istituzione di senso unico alternato. Termine previsto 30 novembre



Via del Paleotto, nel tratto compreso tra il Ponte Bailey e via delle Torriane, lavori di potatura e abbattimento alberi, opere propedeutiche ai lavori di realizzazione del 2° lotto di completamento del Nodo di Rastignano. Termine previsto: 23 novembre



Via Guelfa dal giorno 17 ottobre, avvio dei lavori Hera per il rinnovo della rete idrica. Nella fase iniziale dell'intervento verrà istituito il senso unico di circolazione dall'uscita del parcheggio antistante il

civico 74/3 fino a via del Barroccio, nelle fasi successive sono previste la chiusura del parcheggio stesso ed il restringimento della carreggiata stradale. Termine previsto 2 dicembre



Via Calzolerie i giorni 17 e 18 ottobre, dal civico 2/d al civico 2/f, strada chiusa per operazioni

di carico e scarico scala mobile dalle 0.00 alle 4. Entrata e uscita dei soli veicoli autorizzati dal lato di via Caprarie e dal lato di via Rizzoli



Via Santo Stefano, dal giorno 17 ottobre, dal fronte civico 44 al civico 45, avrà un restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione dalle ore 9.30 alle ore 16.30 per operazioni di smontaggio ponteggio edile. Termine previsto 28 ottobre



Via Orfeo il giorno 19 ottobre, all'incrocio con via Borgolocchi, sarà chiusa per lavori E-Distribuzione, Entrata e uscita dal lato di Piazza del Baraccano. Per lo stesso cantiere è prevista anche la chiusura di via Borgolocchi il 21 ottobre, nella stessa fascia oraria, con entrata e uscita dei veicoli dal lato di via Santo Stefano



Via Pastrengo dal giorno 17 ottobre, avrà dei restringimenti della carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede e a seguire di quella stradale. Termine previsto: 4 novembre



Via Milano il giorno 17 ottobre, nel tratto localizzato all’intersezione con via Cavazzoni, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento dei marciapiedi



Via Redenti dal giorno 17 ottobre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento dei marciapiedi dell’intera via. Termine previsto: 21 ottobre



Via Calabria dal giorno 18 ottobre, nel tratto tra via degli Ortolani e via Sardegna, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento dei marciapiedi. Termine previsto: 21 ottobre



Via Valverde dal giorno 18 ottobre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento dei marciapiedi dell’intera via. Termine previsto: 21 ottobre



Via dei Colli dal giorno 19 ottobre, avrà un restringimento della carreggiata o istituzione di un senso unico alternato in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori di sigillatura delle lesioni della pavimentazione stradale in vari tratti della via. Termine previsto: 21 ottobre



Via Bagni di Mario dal 19 ottobre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento dei marciapiedi dell’intera via. Termine previsto: 28 ottobre

Lavori in corso

Via Stalingrado, nella semicarreggiata direzione centro tra l'incrocio con il ponte ferroviario in corrispondenza di via Bonvicini e l'incrocio con via della Manifattura, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie di marcia. Interruzione della pista ciclabile presente in via della Manifattura direzione centro all'incrocio con via Ferrarese e deviazione delle biciclette sulla pista ciclabile di via Ferrarese, per lavori stradali relativi alla realizzazione del Nuovo Tecnopolo Termine previsto: 31 ottobre.



Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre 2023.



Piazza Roosevelt-via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 30 aprile 2023



Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 31 marzo 2023



Via Emilia Ponente, ponte stradale sul fiume Reno denominato "Pontelungo", senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024



Via Andrea Costa, da via Luigi Busi alla rotonda Fulvio Bernardini, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale istituzione del senso unico alternato nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 21 ottobre



Via Andrea Costa temporanea interruzione della pista ciclabile e obbligo "bici a mano" nel tratto in corrispondenza del cantiere per i lavori di rifacimento della passerella sul Canale di Reno all'altezza del Cimitero della Certosa. Termine previsto 31 dicembre



Via del Gomito e via Calamosco, dalla rotonda Vigili del Fuoco a via San Donato, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito, con istituzione di un senso unico alternato in caso di necessità, per lavori di realizzazione percorsi ciclabili-Progetto Biciplan. Termine previsto: 31 dicembre



Via San Donato carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell'autostrada A 14 a circa 30 metri dopo, ha un restringimento di carreggiata da due a una corsia con chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria di società Autostrade. Temine previsto: 30 giugno 2023



Via Augusto Romagnoli Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e della segnaletica per la riqualificazione ed il miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali con istituzione temporanea di divieti di sosta e deviazioni dei percorsi pedonali nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. È prevista a seguire anche la riqualificazione di via Beniamino Gigli e via Gobatti. Termine previsto:1 novembre



Via de' Carbonesi chiusa dall'intersezione con via Farini all'intersezione con via Tagliapietre per lavori di sostituzione delle condotte gas, acquedotto e della rete di raccolta delle acque meteoriche e contemporaneo intervento di riqualificazione della strada e dei percorsi pedonali. Chiusa per i lavori l'incrocio di via Farini con deviazione dei bus, per le linee che transitavano su via Carbonesi, ed istituzione di percorsi ciclabili alternativi. Termine previsto per il completamento del progetto: 31 marzo 2023.



Via Collegio di Spagna, all'altezza dell'intersezione con via dè Carbonesi, é chiusa fino al 30 ottobre per lavori Hera di rinnovo delle reti idriche e del gas, intervento coordinato con il Comune di Bologna propedeutico alla successiva riqualificazione della sede stradale



Via Rigosa (Strada Provinciale 26) Nell'ambito del cantiere già esistente per lavori di ricostruzione del ponte autostradale danneggiato a seguito di incidente, è stato istituito un senso unico alternato. Per operazioni di collaudo della nuova struttura è prevista la chiusura il giorno 12 settembre per l'intera giornata. Termine previsto al completamento dei lavori: 28 ottobre.



Via San Nicolò dal 27 giugno chiusura dell'area centrale della piazzetta antistante il civico 2/2 per i lavori di riqualificazione con rifacimento della pavimentazione su tutta la strada. Termine previsto: 21 ottobre.



Via Montefiorino ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale istituzione del senso unico alternato, solo in caso

di necessità, nella fascia oraria 9:30 -16:30 per lavori di riqualificazione per il miglioramento della sicurezza stradale. Gli interventi di riqualificazione riguarderanno anche gli incroci con via Valdossola, via delle Tofane, via Ettore Bidone e via Oreste Vancini. Termine previsto: 16 dicembre.



Via Tolmino restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per lavori di realizzazione percorso ciclabile. Termine previsto: 1 novembre



Via Murri chiusura del tratto segue numerazione dei civici 158 - 154/3 con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati da Via Murri e da Via Romagnoli per lavori di riqualificazione dell'area compresa tra il mercato rionale Chiesa Nuova e le Scuole Tambroni. Previsto inoltre lo spostamento temporaneo del mercato in via Romagnoli. Termine previsto: 15 novembre



Via Saragozza, all'altezza della fermata bus in corrispondenza del civico 85, ha un restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia per il transito veicolare per senso di marcia ed eventuale senso unico alternato nella fascia oraria 9.30 - 16.30, per lavori di riassetto della carreggiata stradale, allargamento e realizzazione nuovi marciapiedi. Termine previsto 30 novembre



Via della Torretta sotto le volte del Ponte di via Libia, ha un restringimento della carreggiata e senso unico alternato per lavori di ripristino delle spalle del ponte. L'intervento di manutenzione

straordinaria verrà eseguito per fasi ed interesserà, una volta conclusa la prima parte dei lavori, anche via Libia, tra via Masia a Piazza Mickiewicz, e via Sabatucci. Termine previsto: 14 novembre



Via Guerrazzi dall'altezza del civico 29 all'altezza dell'incrocio con via S.Stefano, ha un restringimento della carreggiata stradale per lavori di manutenzione facciate e coperto di un immobile. Dal lato civici pari, nello stesso tratto, è previsto anche lo spostamento della corsia ciclabile a ridosso del portico. Termine previsto: 7 gennaio 2023



Piazza della Mercanzia per lavori edili, il transito è consentito solo ai velocipedi ed ai veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l'area di cantiere ed il fabbricato del civico 4. Termine previsto: 3 febbraio 2023



Via Ferrarese dal giorno 19 settembre, dalla Rotonda Monti al civico 162, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia ed istituzione di senso unico alternato per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica dalle 9.30 alle 16.30. Termine previsto: 28 ottobre



Via del Chiù é chiusa durante gli orari di lavoro del percorso ciclopedonale tra via Burgatti e via Malvasia per lavori di manutenzione del Torrente Ravone. Termine previsto: 2 dicembre



Via S.Mamolo all'altezza del civico 45, restringimento della carreggiata e senso unico alternato dalle 9 alle 16 per la presenza di un cantiere edile. Termine previsto: 22 ottobre



Viale Roma, dalla Rotonda Grazia Verenin alla Rotonda Paracadutisti Folgore e in via dell'Angelo Custode, sono in corso lavori di riqualificazione, adeguamento segnaletica e manutenzione viaria, per i quali non sono previste modifiche della viabilità ma l'istituzione di divieti di sosta temporanei nel tratto interessato dal cantiere. Termine previsto: 30 novembre



Via Galeazzo Marescotti, all'altezza della Rotonda di Villanova, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia e l'eventuale istituzione del senso unico alternato per lavori Hera di allaccio acqua e fognatura. Termine previsto: 21 ottobre



Via Francesco Zanardi, dall'altezza del sottopasso ferroviario al civico 447 fino al confine comunale (Castel Maggiore), ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia e con istituzione di senso unico alternato dalle 9.30 alle 16.30. Termine previsto: 31 dicembre



Via di Ravone, dall'incrocio con via di Casaglia al civico 5 (area capolinea bus), ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare ed istituzione di senso unico alternato, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di riqualificazione stradale e interventi sulla segnaletica. Termine previsto 30 novembre



Via Amedeo Lipparini - via Aposazza, ha un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia e con istituzione di senso unico alternato (attuazione progetto Biciplan). Termine previsto 31 ottobre



Via Alessandrini i giorni 17 e 18 ha un restringimento della carreggiata per il completamento dei lavori di smontaggio e rimozione di una gru edile



Via del Terrapieno, lato nord del cavalcavia sovrappassante tangenziale e autostrada A14 in prossimità della Rotonda Madre Teresa di Calcutta, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento del doppio senso di marcia, per lavori della società Autostrade per manutenzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto 31 dicembre



Via Barberia ha restringimenti di carreggiata per la sistemazione della pavimentazione stradale in basoli. Termine previsto: 22 ottobre



Via dell'Indipendenza, tra via Manzoni e via Rizzoli, ha dei restringimenti della carreggiata stradale per lavori di ripristino delle sigillature della pavimentazione. Termine previsto: 14 ottobre



Via Gandino, tra Via Santa Barbara e Via Bellacosta, ha restringimenti della carreggiata stradale per lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi con sistemazione cordonature. Termine previsto: 23 dicembre