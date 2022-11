Rifiuti, a Monte San Pietro e Sasso Marconi in arrivo i kit per la differenziata

Dal 14 novembre a Monte San Pietro e Sasso Marconi prenderà il via la distribuzione alle famiglie e alle attività produttive di un nuovo kit per la raccolta differenziata.

Nei due comuni è già attivo un modello di raccolta differenziata, con ottimi risultati: a Monte San Pietro la raccolta differenziata è superiore al 90% e a Sasso Marconi sopra al 74%. La distribuzione interesserà complessivamente circa 14.400 utenti, di cui 5.600 a Monte San Pietro e 8.800 a Sasso Marconi.

Cosa cambia

Le novità riguardano le lattine che saranno da conferire nel sacco giallo della plastica e non più insieme al vetro, mentre sfalci e piccole ramaglie andranno inseriti in appositi contenitori e non più nei sacchi utilizzati finora.

Il kit consegnato alle famiglie prevede: un nuovo contenitore per l’esposizione dell’organico con relativi sacchetti, i sacchi gialli per plastica e lattine insieme e i consueti sacchetti azzurri per la carta.

Sasso Marconi

A Sasso Marconi saranno consegnati in più il bidoncino per l’indifferenziato, che sostituirà il sacco nella raccolta porta a porta, e quello per la raccolta del vetro in sostituzione di quello utilizzato attualmente. In entrambi i

comuni saranno inoltre consegnati il calendario per il porta a porta in vigore da gennaio 2023 e una guida

alla raccolta differenziata. I contenitori per gli scarti verdi e le ramaglie in sostituzione degli attuali sacchi in plastica verranno forniti successivamente su richiesta.

Compresa nel kit anche la Carta Smeraldo, per la fruizione in futuro di eventuali servizi ambientali integrativi tra cui l’accesso alle stazioni ecologiche anche nei comuni non di propria residenza. Contenitori e sacchi potranno essere immediatamente utilizzati e saranno in ogni caso obbligatori a partire dal 2 gennaio 2023.

Il materiale (contenitori e sacchi) sarà dotato di un codice identificativo collegato all’utenza e proprio perché personale potrà essere consegnato soltanto al titolare del contratto. In caso di ritiro da parte di altra persona, saranno necessarie una delega da parte dell’intestatario dell’utenza, copia del documento del delegante e un documento del delegato. La delega da utilizzare è a disposizione insieme alla lettera informativa in corso di distribuzione a tutte le famiglie e attività.

A Sasso Marconi, nei condomini i bidoni carrellati per l’indifferenziato e per l’organico saranno sostituiti dai bidoncini per le singole utenze.

Le famiglie di Sasso Marconi potranno ritirare direttamente il kit ai Punti Smeraldo previsti lunedì 14 e martedì 15 novembre dalle 13 alle 19 e sabato 26 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Tignano, ex casa Acer Parco dell’Olivetta, in via Olivetta 56; mercoledì 16 novembre dalle 13 alle 19 e sabato 19 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Badolo-Battedizzo, ex Scuola della Capra, parcheggio Coop Lo scoiattolo in via Val di Setta 64; giovedì 17 e venerdì 18 novembre dalle 13 alle 19 a Fontana, nella sala Polivalente Fontana, in piazza Cremonini 5; da lunedì 21 a venerdì 25 novembre e da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre all’Ecosportello capoluogo, in piazza dei Martiri della Liberazione 6 (lunedì e giovedì dalle 8 alle 14, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18); da lunedì 5 a sabato 17 dicembre all’Ecosportello nel centro sociale

Borgonuovo in via Cartiera 8 (lunedì e giovedì dalle 8 alle 14, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Successivamente, a partire dal 19 dicembre si potrà ritirare il tutto recandosi all’Ecosportello comunale, in Municipio, piazza Martiri della Liberazione 6, tel. 051 6764423, il lunedì dalle 15 alle 18 (solo distribuzione

sacchi) e il martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 (distribuzione sacchi e bidoncini); all’Ecosportello nel Centro sociale Borgonuovo, in via Cartiera, aperto il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 (solo distribuzione sacchi) e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (distribuzione sacchi e bidoncini); agli Ecosportelli di Hera a Casalecchio di Reno (in via Marconi 132, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, mercoledì dalle 13.30 alle 17) e Valsamoggia, località Bazzano (in via Circonvallazione Nord 3-5, lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Saranno realizzati appositi punti informativi per eventuali chiarimenti. A Sasso Marconi gli info point si terranno tutti in piazza Martiri della Liberazione in queste giornate: martedì 8 e 15 novembre dalle 9 alle 13 (mercato settimanale), sabato 12 e 19 novembre dalle 9 alle 13.

Monte San Pietro

A Monte San Pietro la consegna avverrà con informatori ambientali e Punti Smeraldo e sarà effettuata direttamente a casa da informatori ambientali appositamente formati dai tecnici Hera, riconoscibili da un’apposita pettorina indossata e dal cartellino nominativo. In nessun caso possono accettare denaro.

Nel caso in cui non ci fosse nessuno in casa al momento del passaggio, verrà lasciato nella cassetta postale un tagliando con cui l’intestatario della tcp - o suo delegato, dotato della delega già descritta - potrà ritirare la fornitura recandosi direttamente ai Punti Smeraldo, sportelli appositamente realizzati da Hera, aperti dalle ore 9 alle ore 17, secondo questo calendario: 5 dicembre a Montepastore in via Lavino 540 (centro civico); 10 dicembre a Monte San Giovanni in via Lavino 315 (centro civico); 12 dicembre a Loghetto in via Landa 128/2 (centro civico); 17 dicembre a San Martino/San Lorenzo in via San Martino 22/f (centro civico); 19 dicembre a Calderino in piazza della pace (centro civico ex scuola Moduli).

Puntiinformativi. Questo il calendario degli infopoint per Monte San Pietro: 12 novembre dalle 8 alle 10 a San Martino (parcheggio centro civico) e dalle 11 alle 13 a San Lorenzo (parcheggio trattoria Gilberto); 19 novembre

dalle 8 alle 12 a Montepastore in via Piemonte angolo Via Lavino (punto DAE) e dalle 14 alle 18 a Monte

San Giovanni in via Lavino 317/2 (parcheggio scuola); 26 novembre dalle 8 alle 12 a Calderino in Piazza

della Pace e dalle 14 alle 18 a Loghetto (parcheggio centro civico).

Gli Ecosportelli Hera

Successivamente, a partire dal 20 dicembre si potrà ritirare il tutto agli Ecosportelli Hera presenti a: Monte San Pietro presso il Municipio (Piazza della Pace, 2 – tel. 051.6764423) il giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30; Casalecchio di Reno in via Marconi, 132, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e il mercoledì dalle 13.30 alle 17; Valsamoggia, località Bazzano, via Circonvallazione Nord, 3-5, il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.